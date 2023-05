Política y Charlatanería, el arte de embaucar

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

NUNCA HAN FALTADO LOS CHARLATANES en México. Y Se dan más de estos, también conocidos como engañabobos. Y de esos la política aporta a muchísimos políticos que hablan mucho para decir infinidad de mentiras o, como en diversos casos, presumen de grandes conocimientos. Los lenguaraces, los hay en todas partes y en todos los sectores, pero solo me refiero a políticos y no políticos, que desde el oficialismo, dígase gobierno federal y gobiernos estatales y municipales, senadores y diputados federales y estatales, han llenado al país, de mentiras, de engaños, a través de permanentes discursos desde todas las tribunas, entre ellas, las campañas, no campañas de las “corcholatas” presidenciales. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, y hasta el reaparecido, no corcholata, Ricardo Monreal.

ES ASÍ QUE ANTE LA VERBORREA de las bancadas morenistas, petistas y del Verde Ecologista, y los legisladores de oposición, ante la inminencia de las elecciones para gobernadora: en el EdoMex Alejandra Del Moral o Delfina Gómez, y para gobernador en Coahuila; Manolo Jiménez Salinas; Armando Guadiana Tijerina; Ricardo Mejía Berdeja y Lenin Pérez Rivera, en la tribuna del Senado, donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión…Hablan de todo, como siempre ocurre en las pre campañas y campañas como las actuales…

SI PARA EL 2024, cuando se lleve a cabo, la elección más importante de los últimos tiempos en México, en la cual estarán en juego la Presidencia, Senadores, Diputados, Gobernadores en 9 entidades federativas, congresos locales y Presidencias Municipales, y los partidos de oposición PRI, PAN, PRD, MC, no escuchen las demandas y planteamientos de la sociedad o el pueblo, -vilipendiado desde el mismo centro de poder-, que exige a dar la batalla ante el inminente inicio del proceso electoral, y los líderes hagan a un lado sus diferencias internas y sigan unidos a la charlatanería, la palabrería, el asunto está perdido desde ahora.

ES VITAL, SI SE QUIERE UN CAMBIO, hablar con la verdad, sin medias tintas, sin sarcasmos, sin ironías. Se requiere ser concreto, tener una definición sobre que quieren para los mexicanos. Habrá que combatir a los charlatanes, muchos políticos son profesores. De esos están llenos todos los partidos, porque esa es la esencia de los políticos…

IMPARABLE ESTA LA CONTAMINACIÓN ambiental. Y no me refiero a los problemas ocasionados actualmente por la ceniza que nos está regalando el Popocatépetl “Don Goyo”, desde hace varios días, -que ha motivado que se use nuevamente el cubre boca- ni la contaminación atmosférica, hídrica, etc, etc. Le comento sobre la contaminación visual que representa la propaganda de las “corcholatas” presidenciales y de las “corcholatitas” poblanas, todas de Morena, que se han adueñado de gran cantidad de bardas, y puentes, así como muchos espacios en las afueras de hogares, colocando lonas. Ninguna autoridad, electoral, INE o IEE, ni municipal -el estado hace mutis- ha impedido que continúe el proselitismo de Claudia, Adán, Marcelo, Ricardo, Alejandro Armenta, Nacho Mier, Claudia, Miguel, Olivia…uf, ya le contaré más delante de la lucha de los hermanos y primos, nada de nepotismo señores…Y eso que no hay campañas…democracia pura…

DURANTE 16 AÑOS ININTERRUMPIDOS Granjas Carroll de México -GCM- ha donado carne de cerdo, con Calidad Suprema al DIF estatal y como donataria a las Casas de Asistencia del Sistema DIF desde febrero de 2007, el Gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y su esposa, Presidenta del SEDIF, Gabriela Bonilla Parada, agradecieron en días pasados el importante apoyo de la empresa porcícola. Durante la pandemia de COVID19, se incrementó el donativo a 250 kilogramos semanales de carne de cerdo, en diferentes cortes, lo que representó 13 mil kilos entregados en los 3 años anteriores. El alimento ha sido para las cinco casas de asistencia del DIF Estatal: Casa de la Niñez, Casa de Ángeles, Casa del Adolescente, Psiquiátrico Infantil y la Casa del Abue. Este año se firmó el convenio de donación y, desde la primera semana de enero, se entregó la carne marca “Altosano”, de GCM, lo que se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Así, GCM, como Empresa Socialmente Responsable, contribuye al desarrollo de la sociedad y de los grupos más vulnerables de la entidad poblana…Hasta la próxima…D.M.