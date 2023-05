Los hombres también bailan en zapatillas… de ballet

El Confesionario

Por Ray Zubiri

No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado lo difícil que es andar en zapatillas para las mujeres, no es nada sencillo; ahora, si le agregan el hacerlo al ritmo del ballet, de puntas y todo lo que conlleva – dominar el calzado para hacer ver natural cuando sales a escena, bailar con elegancia, como si lo hicieras sobre pétalos de rosa y dominar una técnica– es considerado como una técnica de alto grado de dificultad.

Ahora, imaginen a un grupo de hombres de pelo en pecho, barba y bigote haciendo todo esto en puntas ballet y haciendo comedia. Parece fácil, pero no es así y las mujeres lo entienden perfecto. Esto y más es lo que podremos disfrutar en el espectáculo Men in tutus, que se presentará en Puebla el 10 y 11 de junio.

Men in tutus es una colaboración entre las compañías Males on Pointe y Les Ballets Eloelle de Nueva York, Estados Unidos, bajo la dirección del coreógrafo Víctor Treviño, director artístico de ambas agrupaciones. La primera de ella es considerada como la pionera en América Latina dedicada al ballet de comedia para hombres.

Pues platiqué con Iván Félix, bailarín en Les Ballets Eloelle/Grandiva, quien en la historia del ballet comedia, hoy en día, es uno de los bailarines top del mundo, el único mexicano en ejercer el ballet de comedia profesional a nivel internacional.

Egresado de la ESMDM del INBAL, reconocido en la UNAM como una de las siete promesas de la danza en México, fue el creador durante la pandemia de la compañía Males on Pointe, en colaboración con la Fundación Tonatiuh Gómez AC, en la que estos bailarines interpretan a personajes femeninos y masculinos bailando con tutús, parodiando obras clásicas del ballet como El Lago de los cisnes, La muerte del cisne, El corsario y Go for Barroco.

Men in tutus es un show con un lenguaje cómico, irreverente y absurdo, por medio del riguroso dominio técnico de la danza clásica, diseñado con base en cada uno de los planteamientos originales de las piezas clásicas, con las coreografías, musicalizaciones y vestuarios representativos de cada una.

El ballet comedia no es solamente risa, es danza con bailarines profesionales haciendo lo que mujeres y hombres hacen en una obra seria, sólo un poco más digerible para el público, para que lo reciba de manera más amable, como me comentó Iván.

Los integrantes de la compañíam provienen de México, Chile, Argentina, Colombia, España y Estados Unidos y otros más con una sólida trayectoria de la Compañía Nacional de Danza de México, el American Ballet Theater de Nueva York, el Teatro Colón, San Diego Ballet y el Ballet de Jalisco.

Tiene una duración de 75 minutos, con un repertorio que se divide en dos bloques y un intermedio, conformado por los siguientes movimientos de distintas piezas del ballet clásico y moderno. El proyecto Men in tutus ha tenido giras internacionales desde 1997 en países como Australia, Japón, Sudáfrica, China, Corea del Sur e Italia.

A Iván Félix le tomó seis meses aprender a bailar en puntas. Él considera que, por las características musculares de los varones y porque el entrenamiento llega cuando ya se tiene una base técnica, en cierto punto es más sencillo para ellos.

Sin embargo, sí se requiere de habilidades, no cualquier joven puede desarrollar un trabajo en puntas de manera profesional, ya que para este género es un espacio diverso en el que pueden existir diferentes alturas, maneras de movimiento, físicos… eso ya es comedia por sí solo.

El tiempo de preparación dura en promedio un año y medio. Aunque él pudo dominar la técnica en seis meses, cuando inició no podía hacer todo lo que ahora hace, pues para eso tuvieron que pasar algunos años bailando en punta, su manejo hoy en día es más depurado.

El Journal of Dance Medicine & Science dice que la iniciación al entrenamiento de puntas en estudiantes de danza se debe ser tras cuatro años de formación básica y después estudiar por mínimo dos años esta técnica.

Tienen que ver Men in tutus, una obra de ballet irreverente, que rompe estereotipos de género, lo que definitivamente es un tema polémico y de crítica social actual.

Y como saben que me gusta consentirlos, por ser lectores con un gusto fino, voy a obsequiar 20 boletos dobles de Men in Tutus, cuyas funciones están programadas para el sábado 10 de junio a las 17:00 y 20:00 horas, así como el domingo 11 de junio a las 16:00 y 19:00 horas. El Complejo Cultural Universitario es el espacio que los albergará.

¿Quieres ganar tu boleto?

Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram o twitter @RayZubiri por MD decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y listo, contestaré para confirmar que ganaste uno de los 20 boletos dobles.

