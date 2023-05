En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Puebla, S. A. de C. V.

Si bien es cierto que el fútbol ha evolucionado y que los antiguos esquemas de los 80’s, 90’s y principios de los 2000 ya no existen, también lo es que tampoco debes de abusar en el esquema de mostrar jugadores para posteriormente venderlos.

Mucho se debe cuidar a la afición y a la forma de mantenerlos interesados en el equipo.

Es muy peligroso centrarte en hacer negocio haciendo a un lado los intereses de los aficionados que al final son los que mantienen el interés en caulquier entidad por el equipo.

En lo personal no me aparto de que los directivos deben velar por sus intereses monetarios y que si se tiene la opción de vender algún jugador, deben de hacerlo para mantener la estabilidad económica del club.

Sin embargo tampoco puedes ni debes exagerar al no volver a invertir casi nada pues las desbandadas terminan por desanimar al grueso de los verdaderos seguidores quienes pierden interés y dejan de asistir al estadio y por lo tanto esta situación termina por hacer que la plaza ya no volteé a mirar a su equipo.

Un equipo abandonado por su afición hace que incluso las mismas autoridades tanto estatales como municipales, se alejen del mismo.

Es por eso que se debe de mediar y mantener equilibrios, vender y comprar y seguir generando.

Si solo vendes y casi no compras, vas a lograr un efecto boomerang con tu afición que terminará por auto destruir a las directivas que actúen de esa manera.

Sobre todo como en el caso de la franja del Puebla, donde los administradores del equipo no son poblanos y no porque sean malos sino porque no tienen arraigo ni conocen verdaderamente a la plaza por lo que operan con cero tacto y terminan lastimando básicamente al aficionado de a pie.

En la franja mucho tiempo salvaron el pellejo debido a que la gente que hoy maneja al San Luis como Severiano García e Iñigo Regueiro acertaron al traer a Nicolás Larcamón, el cual logró darle estabilidad en lo futbolístico y en lo porcentual a la escuadra, lo cual permitió que el negocio floreciera y la televisora pudiera recuperar una buena cantidad de dinero por la venta de jugadores y así mismo escondió todas las deficiencias administrativas que arrastraba la institución, las cuales hoy son más que evidentes ante la falta del ‘Rey Midas’ Larcamón.

Veremos qué jugadores se van, según trascendió que Parra, Omar Fernández, Lucas Maia y Corral estarían fuera de la institución.

Se rumoró que América pretende a Ferrareis y que estaría dispuesto a mandar al Puebla a préstamo a Salvador Reyes y a Bennedetti a jugar a la Angelópolis, lo cual me parece poco probable a menos que el America les pague la mayor parte del su sueldo.

El equipo camotero estará regresando para exámenes médicos el día 1 de Junio y preparar la pretemporada bajo la tutela de Eduardo Arce quien se ganó la repetición en el puesto y ahora si ya visto por los demás equipos tendrá su prueba de fuego para saber y darnos cuenta si tiene los tamaños para permanecer como estratega de primera división o no.

Muchos rumores y nombres se manejarán en los próximos días para salir y venir al Puebla.

Algunos manejarán sus apetitos personales y otros intentarán colocar a sus cuates.

La verdad la veremos con lo que se vaya confirmando y ojalá por el beneficio de la golpeada afición poblana de verdad traigan jugadores que vengan a aportar al buen funcionamiento de la escuadra.

Nosotros veremos y diremos.

Seguimos en línea.

Hasta la próxima.

