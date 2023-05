Bienvenida la participación de Néstor Camarillo para el 2024: Rivera Pérez

María Arévalo

El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, señaló que el autodestape del líder del PRI Néstor Camarillo Medina aumenta la participación de actores políticos para el 2024, pues la gente tendrá más opciones.

Luego que ayer el presidente estatal del PRI se destapó para buscar la gubernatura, señaló que, “como lo he dicho, bienvenidos los que quieran participar, ya sea del PRI, PAN, PRD, PSI y en su caso algún ciudadano, me parece necesaria la participación, es la mejor manera de tener gobiernos con la participación de la gente, de quienes también hemos hecho política e, insisto, bienvenidos los que hagan o no política”.

Rivera Pérez comentó que estará en manos de las dirigencias estatales de partidos políticos definir las alianzas, el tema de género, para que los interesados en participar en el proceso electoral tomen sus decisiones.