Rossana Nájera platica de su personaje Erika Maldonado en “Eternamente Amándonos”

Por Mino D’Blanc

La reconocida actriz Rossana Nájera da vida a Erika Maldonado en la telenovela “Eternamente Amándonos”, producción de la experimentada Silvia Cano y que se transmite por “las estrellas” de lunes a viernes a las 16:30 horas.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Paola García, de TelevisaUnivisón para la realización de esta entrevista.

MD’B: Das vida a Erika en “Eternamente Amándonos”, un personaje con el que muchas mujeres se ven identificadas porque actualmente hay muchas madres solteras e independientes que son ejemplo de vida.

RN: Totalmente. Creo que se está convirtiendo en el pan nuestro de todos los días. Ella es una madre soltera y hoy en día muchas madres son solteras por decisión y otras tantas por malas elecciones o por malas decisiones. Justo Erika entra en este grupo; está sola y decidió criar sola a Lucas quien es su hijo y esto le pasó además de por una mala decisión, por miedo y por inmadurez, por incredulidad, porque no creyó en ella misma en ese momento. Cuando Martina, quien no es una persona muy fácil que digamos, ya que es bastante manipuladora, se acerca a Erika y le dice que se debe alejar de su hijo porque no la quiere ver junto a él, mi personaje por miedo porque ya le había quitado el trabajo y porque sentía que le podía quitar a su bebé, se va a embarazar sin que nadie lo sepa y 10 años después se da cuenta que es un error el haber decidido criar a Lucas sola, porque en este caso sí hay un papá. Sabemos que en este mundo hay muchas veces que hay padres que no quieren asumir su responsabilidad y en este caso, Erika fue la que le quitó la oportunidad a Rogelio de decidir si quería asumirlo o no.

MD’B: ¿Qué tanto te identificas con Erika, tu personaje? Sé que desde muy niña uno de tus deseos era ser mamá.

RN: Totalmente; recuerdo que desde niña me decían “¿y tú qué quieres ser?” y yo “¡mamá!” (ríe), literal. En la vida uno puede tener sueños y deseos y a veces la vida te dice que es por otro lado, pero justo y creo que es algo de lo que me encantó de este proyecto además de tan amoroso, fue eso, que tuve una probadita de poder ser mamá y que me encantó que la ficción me regaló un poquito de lo que me hubiera gustado vivir. En qué me identificó con Erika, sabes que desde el día uno que Silvia Cano la productora me platicó del personaje, me sentí muy identificado con él, justo por lo que te acabo de platicar, justo de estas decisiones de cuando somos jóvenes o somos más inmaduros, más chavitos y no tenemos la conciencia de lo que realmente es luchas por lo que amamos, tomamos malas decisiones. Yo creo que todos nos identificamos con Erika porque volteamos y decimos “¿por qué? ¿por qué lo decidí así o por qué lo hice así? Lo hubiera podido hacer diferente” y bueno, como el hubiera no existe, pues lo que haces es intentar luchar en ese momento por lo que te das cuenta que perdiste. Y justo creo que en mí es eso, de que si pudiera regresar el tiempo habría decisiones que tomaría diferentes, sin duda alguna.

MD’B: ¿En qué no te pareces a Erika?

RN: En que yo no he estado en una situación así y a veces es difícil hablar desde un lugar que no te ha tocado caminar. A mí me costaría trabajo meterme en una relación donde veo a dos personas que se aman profundamente y creo que Erika en este afán de quererle regresar a su hijo Lucas a su papá, está metiéndose en donde no debe. Eso yo no lo haría nunca.

MD’B: ¿Qué les dirías a las mujeres que están pasando lo que pasa Erika?

RN: Que luchen para que ese hijo tenga a su papá, tenga una figura paterna, que luchen por el amor de ese padre e hijo. Pero meter el corazón en una relación y querer destruirla, mejor pensemos que a esa mujer le podemos hacer mucho daño y que no debemos hacer lo que no nos gustaría lo que nos hicieran. Entonces sin duda por un hijo se va uno hasta la guerra, pero hasta donde se valga, hasta donde no lastimemos a nadie. No necesitamos las mujeres siendo madres solteras tener que buscar a fuerza a un hombre que nos saque adelante o que sea figura paterna para nuestros hijos. Somos tan suficientes nosotras mismas y creo que por eso hoy en día hay más madres solteras y muchas por decisión, muchas porque dicen “no quiero, no necesito a un hombre para poder ser mamá”; a veces muchas mujeres se quedaban sin ser madres porque no encontraban a ese hombre que les diera la oportunidad y lo digo entre comillas, de ser madre. Hoy en día gracias a la tecnología o gracias a nuestra simple libertad de poder ir a buscar quién ponga la semilla y después poder caminar e irse sola siendo madre soltera por el mundo. Yo creo que hoy los hijos están saliendo tan revolucionados que se entiende mucho más el que la mamá sea madre soltera por decisión y creo que mientras tú puedas darse ese balance de madre y padre, porque sin duda alguna como mujeres podemos darles lo que necesitan de mamá y de papá. Más hoy que tenemos esta fortaleza de mostrarnos también en una figura paterna. Entonces somos suficientes las mujeres, que no estamos para buscar absolutamente a nadie. Que lo que busquemos por amor o por romance o porque quieras vivir un enamoramiento, pero no porque creas que lo necesitas, porque eso no es cierto; no necesitamos a nadie, somos suficientes nosotras mismas.

MD’B: ¿Estás de acuerdo en que una mujer que no quiera tener relación sentimental con un hombre, pueda adoptar un hijo como madre soltera ya que biológicamente no pueda serlo?

RN: No nos pueden obligar en esta sociedad con un hombre al que no amamos o con quien no queremos compartir nuestra vida para poder ser madres. Simplemente por ser mujeres nacimos con el derecho de ser madres y a veces biológicamente la vida no nos lo permite, pero por ser mujeres tenemos el derecho de ser madres solteras o acompañadas. Sé que este proceso de la adopción sea una casada o soltera es complicado y siempre he creído que en este mundo hay tantos niños que necesitan una familia, una mamá que los ame y lo vuelven tan complicado. Y también por otro lado entiendo cuando me dicen que desgraciadamente en el mundo hay gente que no es tan buena y que podrían utilizar mal la adopción, pero creo que con unos buenos estudios, entrevistas e investigando más a esa mujer, si es buena y tiene las posibilidades, tendrían que entregarle a un bebé para que lo llene de amor y que ese bebé la llene de amor a ella.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Eternamente Amándonos”?

RN: Porque es una historia increíble, porque está hecha desde el corazón y con todo nuestro amor. Y los personajes son reales, con luces y sombras; no estamos cayendo en el cliché de que el bueno es bueno, bueno, bueno y el malo es malo, malo, malo. Véanla porque de verdad cada uno de los personajes tiene una magia y una historia interesantísima.

MD’B: Eres de Xalapa. Hay personas que por situaciones que vive ese estado tan bello, comentan que Veracruz está en la ruina. ¿Qué opinas de ello y qué le dirías a la gente para que visiten tu estado?

RN: Es cierto que hay zonas de Veracruz que podríamos decirlo, están descuidadas; pero hay otras zonas que están creciendo y que lo están haciendo de una manera increíble. Y ojo, a veces cuando uno dice Veracruz la gente piensa solo en un pedazo de playa que no tiene la arena blanca que tiene Cancún, pero es cierto que en Veracruz hace basta buscarle un poquito más y no quedarse parado en el malecón para darse cuenta que uno puede descubrir lugares espectaculares y playas de verdad realmente increíbles. Mi hermano hace parapente y sale justamente de una playa que se llama La Mancha y no sabes la belleza que es; está llena de dunas igual que Chacalacas y es precioso. Claro que todos los fines de semana eso está lleno porque la verdad es que son playas muy bonitas. La gente que no conoce la grandeza del estado, se queda tal vez con la arena que no es tan blanca y el mar que no es tan transparente de Veracruz, de donde está el centro de Veracruz, pero es un estado hermoso, tiene lugares espectaculares. Yo te podría decir Jalcomulco, que es uno de los lugares turísticos y más para los que les gusta el deporte extremo, que cada vez tiene más atracciones y hoteles ecológicos que los encontrarías en cualquier lugar como Tulum, como Cancún. De verdad yo les recomiendo que vayan a Veracruz porque es hermoso. Creo que hay partes que aparentemente están en ruinas, pero forman parte del encanto de Veracruz, al grado que dicen que se parece a Cuba; esas partes viejas a mí me parece que le dan un toque mágico al puerto.