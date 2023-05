Política: el arte de engañar: los primos se guardaron

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Érase que se era…otra fábula “Esopiana”…

LA CIGARRA Y LA HORMIGA: La cigarra, después de cantar todo el verano, se halló sin vituallas cuando comenzó a soplar el cierzo: ¡ni una ración fiambre de mosca o de gusanillo!… Hambriento, fue a lloriquear en la vecindad, a casa de la Hormiga, pidiéndole que le prestase algo de grano para mantenerse hasta la cosecha. <Os lo pagaré con las setenas, le decía, antes de que venga el mes de agosto.>…La Hormiga no es prestamista: ese es su menor defecto. <¿Qué hacías en el buen tiempo?> preguntó a la pedigüeña. <No quisiera enojaros, contestóle; pero la verdad es que pasaba cantando todo el día y noche. -¡bien me parece! Pues mira: así como entonces cantabas, baila ahora.>…que entienda quien entienda…

Se viven tiempos definitorios. Y ante la ausencia de definición en los partidos políticos de oposición para ver cuándo y quién será el candidato a contender por la Presidencia de la República, la sociedad, el pueblo, debe exigir a las dirigencias de esos institutos cumplir con los objetivos para cuales fueron creados: llevar a la sociedad a mejores estándares de vida.

Lamentablemente no es así. Desde 2018 al llegar eso que se llama la 4T con el triunfo de Morena y sus asociados, PT, PVEM y PES, en el PRI, PAN, PRD, y MC, perdieron el rumbo. En el 2021, ante el incumplimiento de ofertas hechas por los triunfadores, el pueblo escuchó a la oposición y se logró quitar algo de poder en la Cámara Baja y la Mayoría en la Cámara Alta. Así, se impidieron muchos de los cambios que el gobierno pretendía hacer. Y mientras los diputados federales y senadores se enfrascaron en las sesiones dónde se hubo desagradables -hasta denigrantes- espectáculos, en el interior de los partidos los dueños, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano, empezaron la búsqueda de acuerdos para encontrar candidato o candidata y así se ha pasado el tiempo en tanto desde la cúpula del poder, van en su segundo año de pre, pre, precampaña, que no es, de 3 “corcholatas” Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CdMx, Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación y Marcelo Ebrad Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores.

Y Aquí viene lo extraordinario. Resulta que desde hace dos años, Ricardo Monreal Ávila, pastor, de los senadores morenistas y Presidente de la Junta de Coordinación Política senatorial, cayó de la gracia y dejó de acudir a la casa real. A partir de entonces el zacatecano se acercó a los coordinadores de los otros grupos parlamentarios y empezó a dar visos de tomar rumbo propio, pero fue así. El año pasado hizo comentarios que en diciembre anunciaría su decisión, otra vez no fue así.

La semana pasada se llevó las palmas. En conferencia de prensa, luego de que el zacatecano ha estado envuelto en el escándalo que hubo en el Senado por la “chamaqueada”, -o engaño- a la oposición, al no aprobar al Comisionado, tan necesario en el INAI, para que este organismo, tan presionado por el poder federal, concluya los cientos de asuntos de transparencia -combate a la corrupción- que tiene pendientes y su presencia, sentado a la derecha del jefe de la nación, “se abrió de capa” y declaró palabras más palabras menos, que prefiere no competir por ningún cargo antes de “traicionar al Presidente de la República”…qué cosa señores…tanto que dio esperanzas a los políticos oposicionistas que abandonaría Morena… Ya se ganó su candidatura a la CdMx, que desean los dueños, el dueño del partido morado, recuperar, después de la estrepitosa caída que tuvieron el 2021 de la cual fue señalado como artífice el propio Monreal, que ya tendrá derecho de picaporte en el Palacio Nacional y todos contentos. Ricardo regresó a casa y estará al servicio de su hermana o hermano y, en unos meses, habrá de levantar la mano. Y claro que echará porras en favor de la o el elegido del señor, perdón, del pueblo…

VISTA DE ESTA MANERA, la política es el arte de engañar. Los dueños de los partidos políticos y los candidatos en campañas ofrecen mucho y cumplen poco de esos ofrecimientos. Engañan al pueblo, votantes o ciudadanía, es lo mismo. En las cuestiones legislativas, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, toman acuerdos, pero en muchos casos, mienten, puesto que las mayorías se imponen y dejan decepcionados a las minorías…y al pueblo. Los triunfadores en las elecciones llegan a la administración e inician sus gestiones ofreciendo cumplir 100 o más de los ofrecimientos ofrecidos, pero la política no les resulta y pierden habilidades para convencer a la sociedad, que nuevamente resulta engañada…Si la política es ejercicio del poder y los políticos siguen engañando al pueblo, para las próximas elecciones, si continúan las reglas claras que existen con el INE, ante el despertar de la sociedad, el pueblo, los millones de votantes, unos 100 millones, de esa sociedad, unida, ¿podrá emerger alguien que llegue a la Primera Magistratura de la Nación?…Se puede jugar a la política…y crear un juego más limpio…

El pasado día 5 de Mayo, estuvo en la capital poblana el Presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar los festejos a 161 años de la batalla en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se venció al ejército francés. Antes se llevó a cabo “La Mañanera” en instalaciones de la XXV Zona Militar. Estuvo acompañado por el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y otras autoridades federales y estatales y los tres pretendientes a sucederlo, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández…Quizá por órdenes superiores, no se aparecieron los suspirantes a la gubernatura de Puebla, “los primos”: senador Alejandro Armenta Mier, Ignacio Mier Velazco y Miguel Huerta Gómez, secretario de gobernación estatal, quien a última fechas han promocionado desde Casa Aguayo…Ya perdieron fuerza “los primos”… Como siempre ocurre; los abusivos o abusados, distribuyeron entre los asistentes al desfile, sombrillas y gorras, de Adán “Agusto” y Miguel Huerta para protegerse de la cálida temperatura…Don Sergio Salomón, además del espaldarazo que recibió del “preciso”, anunció un paquete de grandes obras para lo que resta de su encargo…podrá concluirlas, ya veremos, la inversión es cuantiosa…hasta la próxima…D.M.