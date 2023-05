La Adictiva lanza tema y video inédito junto a el cantante, Joan Sebastian “No me beses”

Staff/RG

La canción es una mezcla de los clásicos sonidos de La Adictiva, una de las agrupaciones más importantes de banda en la actualidad, con el estilo inconfundible de la música de Joan Sebastian, uno de los precursores más relevantes de la música regional mexicana Joan Sebastian (R.I.P.†)

Disponible en plataformas digitales

La Adictiva, vuelve a sorprender a sus fans con una colaboración única en su más reciente tema “No Me Beses”, donde la popular banda de regional mexicano, une voces con el cantante y compositor José Manuel Figueroa, mejor conocido en el mundo artístico como Joan Sebastian (R.I.P.†).

En diversas ocasiones La Adictiva ha expresado su admiración por el trabajo de Joan Sebastian y ha mostrado su interés por hacer una canción colaborativa con él, incluso después de haber fallecido en 2015.

El acercamiento entre ambos talentos surge a partir de una fotografía de Andrés Valdés, fundador de La Adictiva, con Joan Sebastian. Dicha imagen, fue mostrada en una reunión que se tuvo con la intérprete Diana Laura y Juan Muro, quien durante años ha participado en las producciones de Joan Sebastian.

En ¨No Me Beses¨, se puede escuchar la voz de Joan Sebastian en una grabación realizada antes de su muerte; y el proyecto se fue gestando a lo largo de un año de una manera natural, hasta lograr unir dos de las voces más románticas del género y convertirse en un tema inédito compuesto por el mismísimo poeta del pueblo.

Se trata de una balada romántica que cuenta con un video grabado en la Ciudad de México, por la empresa 11:11 STUDIOS, que habla sobre una persona que concluyó una relación amorosa y no quiere volver a tener ningún tipo de encuentro con su ex pareja o amigo. El amor se ha perdido debido a los placeres y vicios, causando una separación sin remedio. Además, el video cuenta con la participación de la hija de Joan Sebastian, Marcelia Figueroa y un doble de Joan Sebastián, utilizando varias técnicas de cine a contraluz, simulando la silueta del cantante, mientras interpreta la canción.

En su legado Joan Sebastian, lanzó más de 35 álbumes de estudio, ganó cinco premios Grammy y siete premios Grammy Latinos. Entre sus canciones más populares se encuentran “Tatuajes”, “Secreto de Amor”, “Lobo Domesticado”, tan solo por mencionar algunas.

Por su parte, La Adictiva se ha destacado con hits como “Después de ti ¿Quién?”, “En peligro de Extinción”, “El Amor de mi vida”, entre otros temas que han conseguido crear una fanbase acostumbrada a la música romántica. Cabe decir, que actualmente cuentan con el reconocimiento de “Banda del año” y “Corrido del año”, luego de su colaboración con Luis R Conriquez con el tema (JGL) en los premios de la Radio en 2022.

Es así como dos grandes exponentes de la música del regional Mexicano Joan Sebastian y La Adictiva quienes se han caracterizado por cantarle al amor y al desamor en sus canciones, dan vida al tema inédito ¨No Me Beses¨.

La Adictiva & Joan Sebastian – No Me Beses (Video Oficial)

Letra

La Adictiva & Joan Sebastian

No me beses

NO ME BESES

No vengo a pedirte

Que vuelvas conmigo

Y no me propongas

Que sea tu amigo

No quiero limosnas

Ni los desperdicios

Miamor te has perdido

en Placeres y Vicios

Ya no quiero tu cariño,

Aunque te asombre

No es amor

Huele a pecado

Y huele a otro hombre

No,no quiero tu cariño

No regreses

Ni de amigos, ni de amantes,

No me beses, no

No vengo a pedirte

Que vuelvas conmigo

Y no me propongas

Que sea tu amigo

No quiero limosnas

Ni los desperdicios

Mi amor te has perdido

en

Placeres y Vicios

No no quiero tu cariño

Aunque te asombre

No es amor

Huele a pecado

Y huele a otro hombre

Ya no quiero tu cariño

No regreses

Ni de amigo, ni de amante,

No me beses

No no quiero tu cariño

Aunque te asombre

No es amor

Huele a pecado

Y huele a otro hombre

Ya no quiero tu cariño

No regreses

Ni de amigos, ni de amantes,

No me beses, No