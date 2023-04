La NFL aprueba casco especial para reducir conmociones cerebrales

EXCELSIOR

La NFL y la NFLPA aprobaron el uso de un nuevo casco para los quarterbacks, diseñado para reducir las conmociones cerebrales. Estará disponible por primera vez para los jugadores en esta temporada.

El casco Zero2 Matrix QB es fabricado por VICIS y ya se sometió a pruebas de laboratorio que simularon impactos que causaron conmociones cerebrales en quarterbacks.

These VICIS helmets are getting prepped for their next big game with a fresh coat of paint. Keep your helmet game-ready by visiting the link in our bio to get your helmet reconditioned. pic.twitter.com/7IUjGzpm0r

— VICIS (@vicispro) April 8, 2023