En caso de ser gobernador, asegura Alejandro Armenta que analizará la revocación de Agua Para Todos

Jorge Barrientos

El senador de la república Alejandro Armenta Mier dio a conocer que, en caso de ganar la candidatura y luego el gobierno de Puebla, analizará la revocación del contrato a Concesiones Integrales.

Dijo que retirarlo tendrá consecuencias económicas debido que el convenio es leonino.

“El contrato se hizo tan leonino que mi abogado Martín Fuentes me ha dicho que es riesgoso cancelar el contrato, porque tendríamos una penalización costosa, por eso Luis Miguel Barbosa decidió cuidar el tema (…) nos cobra la potabilización de agua y no han invertido en un sólo peso, Agua de Puebla es una empresa que se creó para saquear a los poblanos, eso es lo que me dicen los ciudadanos)”.

Señaló que, en sus recorridos, los poblanos le han expresado su molestia, porque no hay inversión y deben pagar un servicio que no están recibiendon como la potabilización.