80 por ciento de las hortalizas que se cultivan en la región de Quecholac y Palmarito, contaminadas desde el subsuelo”: Ruth Zarate

Jorge Barrientos

La diputada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Ruth Zárate Domínguez, alertó que, de no actuar se avecina un problema de “salud pública”, toda vez que el 80 por ciento de las hortalizas que se cultivan en la región de Quecholac y Palmarito son contaminadas desde el subsuelo.

Explicó en Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local que esta contaminación es producto del relleno sanitario que opera en la región de Quecholac, ya que los jugos de lixiviados se están filtrando en terrenos de cultivo y de riego cercanos al tiradero.

Zárate Domínguez expuso que los campesinos están preocupados por este problema, ya que zanahorias, cebollines o lechugas han dejado de ser regadas con aguas limpias, pero además las verduras están siendo distribuidas en Puebla capital y a nivel nacional.

“A veces nos imaginamos Quecholac está lejos, a mí que, no me llega ni el olor, pero no, las hortalizas que llegan a nuestras casas y que se están distribuyendo a nivel nacional son de ahí, donde ese relleno sanitario está contaminando el subsuelo”, dijo la congresista.

De ahí la importancia de que la Secretaría de Medio Ambiente actúe para poner un alto a esta contaminación, antes de que se convierta en un problema de salud pública.