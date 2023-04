Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Julio Huerta y el evento por los primeros 100 días

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

https://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Los políticos, como la materia, no se crean ni se destruyen, solo se transforman, como quedó ratificado el viernes pasado en el salón El Recuerdo, donde el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó el evento por los primeros 100 días al frente de la entidad.

Como era de esperarse, se dieron cita morenistas, panistas, príistas y muchos que han ocupado cargos públicos en gobiernos del PRI, AN y –hoy Morena- desde hace décadas, como Ardelio Vargas, Omar Álvarez Arronte, actual secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, el ex dirigente del PRI estatal que perdió la elección presidencial del 2000, pero que después se dio el gusto de ganarle dos diputaciones (una local y otra federal) al ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Céspedes Peregrina reunió a políticos de todos los partidos, aunque tres de los cuatro precandidatos al gobierno de Puebla en 2024, Nacho Mier Velazco, Alejandro Armenta y Eduardo Rivera no recibieron invitación, debido a que el gobierno quería volver a dejar en claro que su carta es y seguirá siendo el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta, a quien le dio la oportunidad de fungir como orador y lo ponderó como el “coordinador” del gabinete.

Incluso, permitió los gritos de “Julio gobernador” en varias ocasiones, sin que los manifestantes fueran conminados a plegarse al protocolo y dejar que Sergio Salomón fuera el ÚNICO reconocido: Puebla necesita unidad para consolidarse: Céspedes Peregrina

VITRINA PARA DOS

Hasta Rafael Micalco, actual coordinador de los diputados locales del PAN y que fue el único que no votó a favor de que Céspedes Peregrina se convirtiera en gobernador sustituto, acudió al evento. También participó la aristocracia del PRI estatal, como Jorge Estefan Chidiac, Leobardo Soto, etc.

Presidentes municipales como Carlos Peredo Grau (Teziutlán), José Luis Márquez (Zacatlán, PRI), Mario Roberto Huerta Gómez (Zinacatepec, Morena, hermano del secretario de Gobernación) asistieron sí fueron convidados al evento, lo que ratifica que el gobernador solamente estuvo dispuesto a compartir la vitrina política con Julio Huerta: Video: Puebla avanza en unidad, destacó Sergio Salomón Céspedes

Las “corcholatas”, que, en su momento, el ex gobernador Miguel Barbosa Huerta lanzó para recorrer el estado, como José Antonio Martínez García, Melitón Lozano, Olivia Salomón, etc, mantuvieron el mismo perfil bajo, discreto, que asumieron desde que Céspedes Peregrina nombró como secretario de Gobierno a Julio Miguel Huerta apenas un día o dos después de asumir el cargo: Confirma Ana Lucía Hill su renuncia a la Segob

Que a nadie le quede duda: El grupo barbosista-salomonista va con Julio Huerta para el 2024.

ENTRE PRIMOS TE VEAS, EL DARDO ENVENENADO DE NACHO MIER EN EL CUELLO DE ALEJANDRO ARMENTA

Los políticos, incluso los de Morena, necesitan a los medios de comunicación, principalmente cuando son precandidatos a alguna posición, como es el caso de dos de los aspirantes a la postulación por la 4T al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco, quienes fungen como presidente del Senado y coordinador de los diputados federales morenistas, respectivamente.

Por lo mismo, fue un absoluto sinsentido, un disparo al pie el ataque que ambos aprobaron –con sus respectivas mayorías –a mediados de diciembre pasado contra los espacios informativos, cuando avalaron una Ley de Comunicación Social que reproducía la creciente fobia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, contra este sector profesional: Ley de Comunicación Social: El exterminio de la crítica hacia AMLO, Morena y la 4T

Dicho bodrio legal avalado por la 4T fue impugnado ante la SCJN no solo por los organismos que engloban a medios de comunicación, sino también por gobiernos emanados de partidos diferentes a Morena y ONGS, aunque quedó registrado que Morena (con Mier Velazco y Alejandro Armenta a la cabeza) concretaron el ataque:Presenta INE controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Hace poco menos de dos semanas, en rueda de prensa, el coordinador de los legisladores federales morenistas informó que su mayoría derogaría el inciso 26 de la Ley de Comunicación, que limitaba de manera casi absoluta la cantidad de presupuesto que los diferentes gobiernos pueden canalizar formalmente para informar a la gente de sus acciones, programas y proyectos: Nacho Mier confirma derogación de artículo que limita recursos para comunicación social

AVISO A LOS LECTORES: DEBATE SE TOMARÁ EL RECESO DE SEMANA SANTA

Y, efectivamente, la Cámara de Diputados federales ya derogó dicho artículo…que –sin embargo – se mantiene vigente, debido a que los senadores –presididos por Armenta Mier- no han abordado el tema, por ende, tampoco han avalado la anulación del número 26 de dicha Ley y, por lógica, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su abrogación formal.

Así que son los senadores, el propio precandidato Alejandro Armenta, quienes permiten la vigencia del mencionado inciso 26 de la Ley de Comunicación que, en su momento, generaron los diputados morenistas con Nacho Mier a la cabeza, pero que en la Cámara Baja ya se anuló formalmente.

Por ahora, dicho artículo 26 de la Ley de Comunicación es un dardo envenenado que Mier Velazco lanzó a la cabeza de su adversario en la contienda interna, pero que Armenta Mier no sabe, no puede o no quiere quitarse, ya que lo mantiene vigente.

Y siguiendo en el asunto de los medios de comunicación, tan golpeados por AMLO y la 4T, como el caso de la Ley de Comunicación lo demuestra, queremos avisar que, merecido o no, a partir de mañana DEBATE toma un receso por semana santa y regresará el martes 11 de marzo, a menos que ocurra algo muy importante, aunque Desde Puebla mantendrá su tarea informativa sin variaciones.