Reclama López Obrador a Estados Unidos por falta de acción contra violencia

Excelsior

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este sábado que en los Estados Unidos sus autoridades y legisladores no hacen lo necesario para frenar el consumo de drogas, la venta de armas y para proteger a sus jóvenes.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el titular del Ejecutivo puntualizó que a la clase política de los Estados Unidos no les interesa el bienestar de su población y que solo les preocupa las ganancias en los negocios.

Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 1, 2023