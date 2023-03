México ya conoce su bombo y grupo de cara al sorteo de la Copa Oro 2023

PUBLIMETRO

Luego de que se definieran las Selecciones que estarán en la Copa Oro tras la última jornada de la Nations League, la Concacaf dio a conocer los detalles para el sorteo de la ronda preliminar y la fase de grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos.

El Tri fue ubicado en el Bombo 1 y automáticamente colocado en el Grupo B. Esto debido a su gran clasificación en Nations League, donde consiguió una victoria y un empate. Las otras cabezas de serie son: Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Estas selecciones solo se podrán enfrentar en roda de eliminación.

➡ Teams will be distributed in Pots 1-3 based on the Concacaf Men’s National Team Rankings ➡ 3 Prelims winners and Qatar will be placed in Pot 4 ➡ Pot 1 teams will each be seeded into a group

Everything is ready for the 2023 #GoldCup draw!

En el Bombo 2 estarán las Selecciones de: Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala. Por su parte el Bombo 3 será conformado por: Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. Finalmente en el Bombo 4 se ubicarán Qatar y los tres ganadores de duelos preliminares.

All you need to know about the 2023 #GoldCupPrelims draw!

➡ Six top-ranked teams will be seeded

➡ Teams in Pot 1 will be drawn and placed in sequential order in matchups 1-6

➡ The three Round Two matchup winners will advance to the Group Stage

More 🔗 https://t.co/EMJlaVtAyi pic.twitter.com/1ZwWbcs1Yh

— Gold Cup (@GoldCup) March 30, 2023