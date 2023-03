Alpha Racing abrirá con par de Ases la temporada de NASCAR México

Staff/RG

*Los campeonatos de la categoría estelar y Challenge en la mira del equipo

El equipo Alpha Racing llega con fuerte alineación al inicio de la temporada 2023 de NASCAR México Series, la cual queda integrada por el experimentado, Rogelio López III y el debutante campeón de Trucks México Series, Eloy Sebastián López.

En el Súper Óvalo de Chiapas, Rogelio López buscará quedarse con el triunfo a los mandos del auto #6 AKRON-YAVAS, tal como lo hizo el año pasado y el cual fue el tercero en esa misma pista.

La temporada pasada para Roger, como mejor lo conocen sus amigos y aficionados, fue de buenos resultados, posicionándose tercero en el campeonato de pilotos con total de 410 puntos, con una victoria, 3 top 5 y 9 top 10. Números que le dan fuertes esperanzas para pelear por el título en esta campaña, ya que ha ido en ascenso en el desarrollo de su auto junto a su equipo.

Uniéndose a las filas del equipo, llega el oaxaqueño, Eloy Sebastián López, recién graduado como ganador del campeonato Trucks México Series en 2022, quien buscará adaptarse lo más rápido posible a la categoría Challenge al mando del auto #9 Gates-YAVAS-MERU-CAP.

Con un nuevo auto y equipo, Eloy se planteó grandes metas para este año, teniendo en la mira la pelea por el campeonato, ya que se encuentra en un nivel altamente competitivo gracias al apoyo y entrenamiento físico de Rogelio López, quien funge como su coach.

La primera de doce citas en el calendario del campeonato se abre paso este fin de semana, y tendrá tres sesiones de prácticas y la sesión clasificatoria el sábado. La carrera principal, nombrada ‘Los Cabos 200’ tendrá lugar este domingo 26 en punto de las 14:00 horas para completar 170 vueltas o 100 minutos, lo que ocurra primero.

Rogelio López:

“Estamos contentos de empezar un nuevo campeonato y con muchas ilusiones un nuevo compañero como lo es Eloy Sebastián. Va a ser un camino de aprendizaje con él, esperamos que su proceso de madurez sea pronto ya que tiene que estar viajando también a Estados Unidos para nuestros compromisos allá. Va a ser un año bastante ocupado en todos los aspectos. Como siempre de mi parte le agradezco a Akron, Volaris, Ya Vas, Escudería Telmex, OC Fitness por su confianza otro año más. Prácticamente he estado desde los inicios de la categoría y he visto toda la evolución qué ha tenido, agradezco a toda la familia NASCAR por todo el esfuerzo que hacen año con año. Espero tener un coche sólido en Tuxtla, es una pista que lo particular me viene bastante bien, la conozco bien, he ganado tres veces ahí y espero que sea la cuarta este domingo, igualmente muchas gracias a David Tame y al Alpha Racing por toda su confianza, esperamos que sea redituable con un campeonato”,

Eloy Sebastián:

“Estanos contentos de regresar a las pistas, vamos a empezar la temporada en Tuxtla Gutiérrez, qué es uno de mis óvalos favoritos. Empezamos nuevos retos y una nueva categoría a la cual debo adaptarme lo más rápido posible, sé que es una categoría muy complicada y peleada por el nivel de los pilotos pero me siento bien preparado, ya he entrenado, me siento bien física y mentalmente para este reto. Será un nuevo equipo, un nuevo auto y estoy seguro que, será un pequeño cambio para mí. Vamos a correr con el auto #9 de Gates, Ya Vas, Volaris, Meru CAP, y Escudería Telmex qué son con los patrocinadores qué me han apoyado para este año. Para mi va a ser un año lleno de muchos retos, también correré en Estados Unidos con Rev en el Drive to Diversity, será muy completo para desarrollarme bien y pelear los campeonatos de estas nuevas categorías”.