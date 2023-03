EEUU respondió a AMLO por informe de DDHH: “Nosotros no escondemos nuestros problemas”

INFOBAE

El presidente López Obrador tachó de mentirosos al Departamento de Estado pues consideró que ellos también tienen casos que violan lo derechos humanos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos precisó que no intentan esconder sus problemas como lo aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien criticó el “Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos (DDHH) 2022″ presentado por la dependencia.

El presidente López Obrador reclamó al gobierno de EEUU tras dar a conocer el informe que evalúa los DDHH en todo el mundo, en donde se enlistan las diferentes problemáticas que suceden en México en esta materia, como asesinatos, desapariciones forzadas por el Estado, torturas, entre otros.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son”, dijo el presidente López Obrador durante su conferencia matutina de este 21 de marzo.

Por estos comentarios, Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado, respondió que “nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo” y recordó que la dependencia que representa está obligada a elaborar el documento cada año para entregarlo al Congreso Norteamericano.

“La participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinados suponen un reto para México y por eso aparece en el informe”, apuntó el funcionario estadounidense en rueda de prensa.

El documento presentado el 21 de marzo por el Departamento de Estado señala la alta impunidad que prevalece en México por diferentes delitos en los derechos humanos.

Detalla que miembros del Ejército mexicano, policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los DDDHH a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia.

“En abril (2022), miembros de la Guardia Nacional mataron al estudiante Yael Ignacio Rangel e hirieron a Alejandra Carrillo Franco luego de abrir fuego contra el vehículo de los estudiantes en Irapuato, Guanajuato, cuando el conductor no hizo caso a una parada de tránsito”, refiere uno de los casos del documento del Departamento de Estado.

La dependencia estadounidense aseguró que las autoridades estatales calificaron el asesinato como fuerza desproporcionada, por lo que un oficial fue acusado y otro estaba en prisión preventiva.

“El 31 de agosto, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mataron a Heidi Mariana Pérez, de 4 años, e hirieron a su hermano Kevin Pérez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando dispararon contra el vehículo en el que viajaban los niños. Su madre, Cristina Araceli Pérez dijo que SEDENA trató de persuadir a la familia para que aceptara una compensación económica a cambio de retirar los cargos contra los oficiales”, se lee en otro caso del documento.

Pese a estos señalamientos, el presidente López Obrador calificó de “mentirosos” al Departamento de Estado pues consideró que ellos también tienen casos que violan lo derechos humanos.

“Es como sí aquí nosotros los evaluáramos: A ver, derechos humanos, oye, ¿por qué no liberas a (Julian) Assange, si estás hablando de periodismo y de libertad?, ¿por qué tienes preso a Assange? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en EEUU asegura que el gobierno (…) saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa?”, señaló AMLO.

El mandatario mexicano también cuestionó al gobierno de Estados Unidos por permitir los diferentes cárteles de la droga distribuir el fentanilo sin atención a los jóvenes.

“¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo, que le hace tanto daño a los jóvenes? O decirles: A ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?”, preguntó el presidente.