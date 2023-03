Como Veo, doy: Por Tomás de los Santos H.

Por Tomás de los Santos H.

Las cartas están echadas; Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República

¿Chidiac para la gubernatura de Puebla?

*Dónde quedan las demás corcholatas y sus seguidores.

La marcha del pasado fin de semana a la que convocó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejó en claro muchas cosas, además, de acuerdo a sus datos dijo que fueron 500 mil ciudadanos que se concentraron en el zócalo de la ciudad de México, pero esa no es la noticia, la nota es que fue muy claro en su discurso; juzgue usted lo que pasó:

Fiel a su estilo y con la peculiaridad de gran señor, de reojo pasó revista para ver quienes lo siguen viendo como el líder y el mesías, o el adjetivo que usted le quiera poner, con su sonrisa sarcástica se convenció que ahí estaban atentos a presenciar su arenga: gobernadores, legisladores de la Cámara alta y la Cámara baja, alcaldes de toda la República Mexicana, secretarios de su gabinete y líderes de la estructura morenista que destinaron recursos económicos del erario público para poder acudir a la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, fue buen pretexto para llevar lo más que se pudiera de acarreados desde un día antes, déjeme decirle que en Puebla muchos afiliados de Morena protestaron contra la hora y día de salida, sin embargo se vieron obligados acudir al llamado del Jefe del Poder Ejecutivo Federal y vino lo bueno, palabras más, palabras menos, manifestó que sigue siendo el Presidente de México con todo el respaldo del pueblo, más adelante subrayó que ya tiene definida la sucesión presidencial, será, dijo: “quien garantice la continuidad de su movimiento, la 4ª T, sin cambios, zigzagueos ni titubeos.

Leyó usted bien, lo que señaló el señor López quedó claro -sin cambios-, lo que no entendieron los presentes es que no se refirió a cambios políticos o reformas a la Ley, claro que no, se refirió al cambio generacional y de género, si fue observador, siempre tuvo cerca a Claudia Sheinbaum en primer lugar, en segundo lugar Adán Augusto López Hernández y en tercer lugar Marcelo Ebrard Casaubón; si esto no les queda claro a las corcholatas, están perdidos. Siga leyendo: Andrés Manuel ejemplifico como anécdota la sucesión del general Lázaro Cárdenas, quien al elegir a su sucesor que se veía iba a ser Francisco J. Mújica, declinó la balanza por el general Manuel Ávila Camacho a quien lo calificó de “moderado” y subrayó “el general cambió a su candidato para mantener la paz social, ante la amenaza de la derecha con Juan Andreu Almazán, al final no evitó un proceso sangriento con más de 30 muertos y que con Ávila Camacho, a quien se refiere como “moderado”, se torcieron las importantes reformas sociales de Cárdenas y se truncó la Revolución”; ante este panorama el señor López no confiará en los moderados y sí en quien le garantice una transición sin zigzagueos ni titubeos y que aplique su política “en favor del pueblo”.

Analícelo: AMLO fue muy claro al señalar que el candidato no debe apartarse en lo más mínimo de las políticas del actual gobierno, tiene que ser la continuidad sin titubeos; así que Marcelo Ebrard está descartado, aunque ha manifestado que seguiría las políticas y reformas de Andrés Manuel y sí haría cambios; en tanto que Adán Augusto López ha mostrado un estilo de diálogo y negociación; le reitero una vez más, el Presidente de México en su discurso criticó la decisión de Lázaro Cárdenas de poner como sucesor a Manuel Ávila Camacho, calificando la designación como un error, ya que el heredero debería deber sido Francisco J. Mújica, un error que, dijo, él no cometería; lo he dicho y escrito hasta el cansancio la designada es Claudia Sheinbaum Pardo…Así, o más claro.

¿Y las demás corcholatas y sus seguidores?

Mire usted, en últimas fechas han surgido organizaciones de jóvenes profesionistas y trabajadores que han manifestado su apoyo a través de ruedas de prensa a los diferentes “suspirantes” presidenciables; en Puebla, se encuentran apoyando a los que están en la pelea para ver quién es el mejor posicionado rumbo a la gubernatura, pero esa es otra historia, decía la “nana goya”.

Déjeme decirle que en días pasados el Comité Ejecutivo Estatal del Colectivo Juventud Real Puebla, rindió protesta en el Congreso del Estado, ante la presencia del director nacional del Colectivo, Alejandro Reynoso; de la Directora de servicios administrativos del Senado de la República, Cristal Pelayo Rodríguez; así como de los legisladores locales, Íker Julián Lozada Xilot e integrantes del mismo colectivo estatal, se comprometieron al mismo tiempo respetar y hacer respetar las encomiendas del Comité Ejecutivo Nacional del Colectivo Juventud Real.

Previo a la toma de protesta, Íker Julián Lozada Xilot, acompañado del licenciado Alejandro Reynoso y de Cristal Pelayo Rodríguez, ofreció una rueda de prensa, en donde señaló que el Colectivo Juventud Real Puebla, nació el 25 de mayo de 2022, con la finalidad de sumar a todos los jóvenes de 17 a 29 años de edad, sin importar credo o partido político, ya que su labor está enfocada a los trabajos altruistas y sociales, subrayando en el mismo momento que tienen presencia en los 32 estados de la República Mexicana; en Puebla, cuentan con 28 coordinadores oficiales y 10 auxiliares, además, en el ámbito nacional el colectivo tiene jóvenes militantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, entre otros partidos, menos MORENA:

Más adelante, los integrantes de Juventud Real Puebla manifestaron su agradecimiento al Senador de la República Ricardo Monreal Ávila, por los apoyos que les ha otorgado para el mejor desempeño de sus actividades, ya que el legislador sí toma en cuenta a los jóvenes, destacando asimismo ser un colectivo a fin al Senador; de igual manera dijeron estar agradecidos con Miguel Ángel Mancera, así como con el diputado local y dirigente estatal del PRI en Puebla, Néstor Camarillo Medina, quienes desde sus trincheras también los han apoyado: “Un agradecimiento especial de este colectivo para el presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, así como a la dirección de turismo del mismo ayuntamiento por los apoyos; hace unos meses visitamos el municipio para sentar las bases del colectivo Juventud Real Puebla y la respuesta del alcalde Rivera Nava, fue absoluta”, comento Julián Lozada.

Por otra parte, el pasado domingo 19 de este mismo mes de marzo, el Movimiento Nacional Unificador por México (MONUMEX), dio una rueda de prensa para reforzar el apoyo en Puebla a Marcelo Ebrard Casaubón, rumbo al proceso interno de MORENA; pero esta no es la nota, la noticia es que la rueda de prensa estaba programada para las 11:00 horas, contando con la presencia de Jesús Vázquez Eslava, coordinador nacional de la expresión Movimiento Nacional Unificador por México, sin embargo el coordinador nacional no llegaba, 11:35 horas; haciendo uso de la palabra, Juan Rodríguez González, presidente nacional de la asociación de mineros, dio inicio a la rueda de prensa, pidió una disculpa a los pocos medios de comunicación por el retraso del coordinador nacional, el reloj marcaba las 12:05 horas y Jesús Vázquez no llegaba; la licenciada Maricela Cuapio Reyes, se notaba nerviosa por la ausencia de su líder nacional, quien le tomaría la protesta como coordinadora del Estado de Puebla… Mejor le cuento:

Juan Rodríguez González dio a conocer que Monumex tiene presencia en 19 municipios y que los mineros no militan en ningún partido político, son una organización civil sin tener compromiso con nadie ni con MORENA: “apoyamos a Marcelo porque es el único que puede darle continuidad al cambio que México necesita tal y como lo viene haciendo el Presidente de la República, él instauró la 4ª T; Marcelo Ebrard será el de la 5ª T”.

Más adelante Rodríguez González felicitó a los invitados de varios lugares que se encontraban presentes, porque Puebla es la primera entidad federativa por constituir el primer comité estatal en el ámbito nacional, manifestando que es la primera vez que vienen a Puebla a dejar huella de ser los primeros en aceptar apoyar al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, agregando al mismo tiempo que Monumex cuenta con la adhesión de 111 organizaciones civiles de todo el país, entre ellas, organizaciones de campesinos, “por eso a partir de hoy decimos… ¡Con Marcelo sí!”.

Querido lector, estará de acuerdo que la ausencia de líderes nacionales y de los suspirantes, es porque ellos mismos saben que no van a ser los designados, que sólo están utilizando a las organizaciones para ver qué escaño en la política pueden negociar; la pregunta surge: ¿Qué van hacer las organizaciones que están gastando su tiempo y recursos económicos y que a la hora de la verdad no sale su aspirante; a dónde van a ir, qué van hacer, cómo van a quedar? Son interrogantes que sabremos a fin de año.

Finalmente le comento que aquí en Puebla, los primos Armenta Mier y Nacho Mier, se están dando hasta con la cubeta, no tardan en llevarse entre a las patas a Julio Miguel Huerta Gómez, quien ya levantó la mano; esto va hacer que al final sea designado ¿Jorge Estefan Chidiac? Seguiré informando.