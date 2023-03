Más de 8 mil mujeres participarán en las marchas del 8M en Puebla

Jorge Barrientos

Más de 37 organizaciones civiles participarán en diferentes manifestaciones y contingentes, quienes levantarán la voz durante una marcha unificada a realizar este miércoles 8M Día Internacional de la Mujer, bajo la consigna ¡hasta que la dignidad se haga costumbre!.

Es el llamado con que Puebla se declaró listo, donde se espera la participación de más de 8 mil participantes.

A través de diferentes redes sociales, se ha hecho la invitación a todas las que quieran unirse a este movimiento, tal es el caso de mujeres cis, trans, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, estudiantes, empleadas, menores de edad, intersexuales, lesbianas, bisexuales, trabajadoras sexuales, entre otras.

10:00 AM “Mujeres Resistiendo la Desaparición de Mujeres”

Las manifestaciones del próximo 8 de marzo empezarán con la marcha ‘Mujeres Resistiendo la Desaparición de Mujeres’. Este grupo está conformado por mujeres que trabajan, para encontrar sus seres queridos, ya sean hijas, hijos, esposos, esposas, sobrinas, sobrinos, hermanas, hermanos, nietas y nietos.

El recorrido iniciará a las 10:00 horas, desde la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está ubicada en la 26 Oriente #620, Ladrillera de Benítez, que está a tres calles de la Fiscalía General del Estado (FGE). Terminará en el Congreso del Estado.

14:00 Marcha Separatista Puebla

Una colectiva de feministas separatistas también tomará las calles de la capital; este grupo se caracteriza por no incluir hombres en sus filas: “No permitiremos el ingreso de ningún varón ni de ningún partido político. No podemos ser cómplices del sistema que nos violenta, desaparece y asesina”.

Antes de comenzar a marchar, a fuera de la FGE a las 12:00 horas colocarán una Mercadita Feminista para apoyar la economía de otras mujeres. Después, partirán desde este organismo a las 14:30 horas para manifestarse rumbo al Centro Histórico de Puebla.

15:30: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”

En esta marcha se espera la participación de por lo menos 4 mil mujeres. Está gestionada por la organización 33 Mujeres, el colectivo APPS (de las mujeres de la diversidad sexual), y el grupo Yes, she can. Se invitó a todas las mujeres que se quieran unir a esta movilización, sin importar su ideología, origen o motivos.

El punto de reunión será a las 15:30 horas, en las instalaciones de la FGE. Los contingentes avanzarán a partir de las 16:00 horas sobre el bulevar 5 de Mayo, de esta manera avanzará sobre la avenida 31 Oriente hasta llegar al Centro Histórico para luego realizar una protesta frente al Congreso. Para terminar, se irán para el Zócalode la ciudad de Puebla.

16:00 Contingente universitario

Un contingente de mujeres estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y otras escuelas, ha hecho una invitación para que se unan a su marcha las alumnas, profesoras y administrativas. Está siendo organizada por diferentes colectivas, entre ellas Coatlicue.

Este contingente será socialista, feminista y antirracista. El punto de reunión será la Facultad de Antropología ubicada en Ciudad de Universitaria (CU) a las 16 horas. A partir de aquí avanzarán hacia la zona del Centro para unirse a la marcha que sale del Gallito, la cual mencionaremos a continuación:

17:00 Marcha 8M Puebla

A esta marcha se unirán un total de 6 contingentes que saldrán desde El Gallito, ubicado en el Paseo Bravo. La salida será a partir de las 17:00 horas hacia la Avenida Reforma, después irá por Juan de Palafox y Mendoza, luego el bulevar 5 de Mayo hasta llegar a la Fiscalía. Estará organizada de la siguiente manera:

Primero irán las mujeres de la tercera edad, con discapacidad, con menores, víctimas de desaparición y otros crímenes. En este contingente se permitirá la presencia de hombres, pero solo los que estén buscando a sus hijas, esposas, madres, etcétera que hayan desaparecido o que quieran justicia por algún crimen cometido en contra de ellas.

En el segundo contingente estarán las mujeres menores de edad y que es su primera marcha. En el tercero irán las que son de la comunidad LBTIQA+, es decir, las transgénero, lesbianas, intersexuales y bisexuales. En el cuarto irán las mujeres afro.

El quinto es el abortista, por ello invitaron a todas las mujeres a sumarse a las actividades culturales que se van a realizar antes del Día Internacional de la Mujer. El último estará conformado por mujeres diversas, feministas y aquellas que no tienen ninguna discapacidad, será el más largo.

También se unirá otro grupo de alumnas de la BUAP que partirán desde la Facultad de Psicología para entregarle un pliego petitorio a la rectora de la Máxima Casa de Estudios, ese documento contiene peticiones para el apoyo materno a las universitarias, nuevas líneas rosas del STU y más.

Seguridad en las calles y contingentes

Asimismo, los gobiernos del estado y el municipal en la capital han confirmado que habrá seguridad para el paso de los contingentes en el reclamo pacifico.

Todas las mujeres que participen serán completamente identificadas, para que todas las protestas sean pacíficas con la “ola violeta”.

Se identificarán con el pañuelo morado y, para protegerse del sol, una gorra, agua, bloqueador, cubrebocas, alcohol, celulares con batería.