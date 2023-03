Salvador De Alba Jr., debutó con Top-10 en la temporada 2023 de la USF Pro 2000

Staff/RG

St. Petersburg, Florida, a 6 de marzo del 2023.- Con top-10 en manos, salió Salvador de Alba Jr. del circuito callejero de St. Petersburg en la USF Pro 2000 Presented by Cooper Tires, lo que representó su debut en la temporada 2023 en la categoría de desarrollo de la IndyCar.

El Grand Prix de St. Petersburg, fue el primer reto a enfrentar en el presente año para Salvador de Alba Jr., siendo también su estreno de la mano del Exclusive Autosport en la USF Pro 2000, tomando el monoplaza #91 Archandel / Mecano/ Red Cola / Z Motors.

Todo comenzaría el día sábado 4 de marzo con un arranque importante del tapatío en el hit 1, saliendo desde el 9no cajón para realizar una remontada interesante, dejando ver su adaptación al nuevo auto, firmando el 6to sitio y con ello su primer top-10 del 2023.

Ya el domingo, un contacto le quitaba la posibilidad de obtener un segundo gran resultado, enviándolo del 7mo sitio hasta el lugar 16 cuando se encontraba buscando el rebase que le permitiera seguir avanzando.

Salvador de Alba Jr.:

“Ha sido un fin de semana que me deja muy buenas sensaciones. Me he podido adaptar al auto y al equipo, comunicándome muy bien con el ingeniero para tener el mejor rendimiento”.

“Me voy con un buen resultado y puntos importantes, aunque al final por ahí un contacto impide una cosecha mayor para esta primera fecha. Es apenas el inicio, así que estaré trabajando como lo he venido haciendo para estar mucho mejor en la siguiente fecha”.

Sebring es la siguiente pista a visitar por parte de la USF Pro 2000 Presented by Cooper Tires, del 23 al 26 de marzo.