Rita T, enfermera y madre: Una muerte que pudo y debió evitarse

El sábado 4 de marzo, durante la feria de Huauchinango, una de las artistas, Rita T M, quien fungía como voladora de Papantla, sufrió un accidente mortal que, desde ese mismo día, que dejó huérfano a un bebé.

Rita TM tenía apenas 19 años de edad, era enfermera y, aunque resulta más que obvio que su deceso fue un accidente, también lo es que pudo y debió evitarse, pero que no se hizo, debido a que el área de Protección Civil de Huauchinango es una auténtica fiesta a nivel estatal y municipal: Video desde Puebla: Muere joven voladora de Papantla, de 19 años de edad, en la feria de Huauchinango

El irresponsable e indefendible presidente municipal huauchinanguense, Rogelio López Angulo, como era de esperarse, envió condolencias y dijo que daría “todo el apoyo” a la familia de la artista fallecida. Como si su pésame sirviera de algo al bebé que crecerá sin su madre o si la “empatía” llevara el sueldo que Rita metía a su hogar.

El secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta, estaba en Huauchinango por el inicio de la feria del municipio y estuvo pendiente de lo ocurrido. También mandó condolencias a los deudos; sin embargo, tendría que hacer mucho más que eso: Ordenarle al director estatal de Protección Civil de la entidad, José Luis Flores Gómez, que ponga orden en la sierra Norte y, si es posible, que revise cómo trabajan y en qué estado se encuentran las distintas áreas de PC del estado.

UNA ADVERTENCIA QUE FLORES ANGULO Y CÍA COMPAÑÍA NO QUISIERON ESCUCHAR

El 23 de febrero, poco antes de que iniciara la hoy manchada de sangre Feria de las Flores de Huauchinango, renunció al cargo de coordinador de Protección Civil de la ciudad Rodrigo Maza de la Fuente, que tenía 24 años de experiencia, más de 100 cursos tomados y, además, era el ÚNICO que sabía del tema y sí trabajaba: Desde Huauchinango: A días de la Feria de las Flores, el municipio se queda sin director de Protección Civil

A sus allegados, Maza de la Fuente les explicó que no podía seguir en dicho empleo, debido al desorden, anarquía e indiferencia con que López Angulo y su ayuntamiento manejan el área. El edil tiene como director de Protección Civil a un tal Roberto Cazares Maza, que –a decir de los propios funcionarios municipales – no sabe del rubro y solamente mantiene el cargo por ser uno de los consentidos del edil, pero no trabaja, tampoco supervisa y menos se interesa en el bienestar de la gente.

En este espacio informativo hemos dado puntual seguimiento a las omisiones del área de Protección Civil de Huachinango y, en su momento, advertimos que la omisión e irresponsabilidad del alcalde y su gente ponían en riesgo las vidas y patrimonios ciudadanos: En Huauchinango Rogelio López Angulo consiente la inconsciencia de Gustavo Vargas

Lamentablemente, ni López Angulo, Cazares Maza ni el coordinador regional de Protección Civil, José Ángel García Mendoza, se interesaron el que un evento de importancia, como la Feria de las Flores, siguiera todos los protocolos de Protección Civil. De hecho, García Mendoza es conocido en la zona por andar de “novio”, pasear con su familia y presumir en redes su agitada vida personal: Ayuntamiento de Huauchinango permite que ambulantes se instalen en calle cerrada y restringida por riesgo de colapso

INVESTIGAR SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DEL FALLECIMIENTO DE RITA

De hecho, hace casi un año, el 15 de marzo de 2022, en este mismo espacio se pidió al director estatal de PC, José Luis Flores Gómez, darse una vueltecita por la Sierra Norte y supervisar a SU coordinador regional, debido a que José Ángel García Mendoza: “anda en la dolce vita, de paseo por el municipio, se niega a acudir a los llamados de auxilio de la gente y se toma fotografías muy amorosas, (mientras) los ciudadanos están muy preocupados por la inminente temporada de lluvias”.

El fallecimiento de Rita TM demuestra que Flores Gómez hizo caso omiso a la advertencia y, también, que García Mendoza sigue sin cumplir con su trabajo, ya que Protección Civil debe supervisar eventos públicos, como huehues, peregrinaciones, bailes, verificar que los organizadores tengan plan de emergencias, etc: DIF de Huauchinango y su negocio riesgoso

La Feria de las Flores es uno de los eventos más importantes de Huauchinango. López Angulo se dedicó a presumir en lo consumó interés, pero –desgraciadamente- al parecer él y su gente pasaron por alto el “detalle” de vigilar que el festejo cubriera los protocolos y planes de Protección Civil, para prevenir tragedias como la del sábado en la noche.

Una vez que la irresponsabilidad y apatía del presidente municipal, sus colaboradores y del coordinador regional de Protección Civil ya mancharon de sangre la feria de la ciudad, sería necesario que Julio Huerta y Flores Gómez realizaran una investigación a fondo, sancionaran a los responsables y, además de visitar a las comunidades para tomarse fotos y tuitearlo, verificaran que TODOS los ayuntamientos tengan VERDADERAS áreas de PC.

Al bebé de Rita, hoy huérfano y a su familia de NADA ABSOLUTAMENTE sirven las lamentaciones, pésames y palabras vacías de políticos que, en público, dicen condolerse de tragedia como la del viernes, pero que al día siguiente siguen en la dolce vita: Protección Civil Huauchinango, ¡lo más delgado de la cuerda!