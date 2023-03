En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Tanque de oxígeno

Las circunstancias juegan en este fútbol actual y mire usted que quedarse en un partido de fútbol con un hombre menos durante más de 75 minutos, es un ‘handicap’ difícil de superar.

La franja del Puebla se ha encontrado con esa circunstancia en dos de sus tres victorias en lo que va del torneo (Querétaro y Pumas) y en ambas las ha logrado aprovechar de manera magistral, logrando sacar ventaja de la circunstancia y sumando de a tres puntos.

Ayer frente a Pumas perdía al son de un gol por cero cuando el novato lateral de los Pumas de la UNAM se tiró una barrida en medio campo de manera imprudente que ameritó la tarjeta roja, lo cual como le decía terminó por ser capitalizado por el equipo de la franja quienes terminaron por golear a los Pumas de Rafa Puente que, por cierto, su permanencia pende de un hilo al son de cuatro golpes por dos, lo cual le da confianza a la escuadra de Arce para enfrentar el par de partidos que se avecinan como local para tratar de sumar al menos cuatro de los seis puntos en disputa y seguir manteniendo posibilidades de colarse a la repesca al término de las 17 jornadas.

Las victorias son tanques de oxígeno puro para los equipos que como el Puebla se encuentran de cierta forma comprometidos tanto en funcionamiento como en resultados.

Con diez puntos de treinta disputados, se mantiene el 33% de efectividad, lo cual de mantenerse, le podría dar el pase al repechaje para al menos disputar un partido más en calidad de visitante al término del torneo.

Cierto es que el resultado frente a Pumas es circunstancial por las condiciones que terminaron rodeando al partido, pero también lo es el hecho de que los jugadores supieron manejar el partido e incluso le dieron la vuelta y ya con el empate encima tuvieron la capacidad de ganarlo.

Se viene el próximo Viernes el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo de los amores de la mayoría de los actuales directivos del club Puebla, para después recibir al a otro queridísimo equipo por varios integrantes de la misma directiva que no es otro que el Atlas de Guadalajara de donde provienen varios administradores que llegaron a Puebla después de ser despedidos del equipo de la academia por malos manejos.

Es decir, se vienen dos semanas de reencuentros de grandes amigos y cómplices a nivel ‘empleados’ directivos del club, donde los jugadores y cuerpo técnico deberán concentrarse en sacar lo mejor del fútbol que tengan para tratar de obtener buenos resultados en estas dos jornadas para catapultar a la escuadra a mejores posiciones en la tabla general.

Empezaron los despidos

Se habla ya de que al final del torneo, se vendrán varios despidos y ajustes al interior de la organización del Club Puebla.

Van a empezar a correr a los más viejos, de entrada esta semana ya le cortaron la cabeza al Doctor Gerardo Toledo quien llevaba muchos años en los servicios médicos del club.

Su salida se dio de manera abrupta y con el sello de la casa, de mala manera y pésimos modos.

Que se cuiden ‘More’ y compañía pues me platican que todos los viejos serán despedidos pues ya no quieren que el dinero se lo quede nadie que no sea de adentro y de las confianzas de Ro(b)a y los 40 ladrones.

En ese equipo nadie se salva y absolutamente con nadie existe compromiso, el único compromiso es la supuesta lealtad que debes tener para con quien paga dentro del club y permitirle seguir haciendo de las suyas con el compromiso que no se sepa.

Aristeguieta.

El que se fue para no volver fue el venezolano Fernando Aristeguieta quien fue cedido a su ex equipo en Venezuela a cambio de que le siguieran pagando allá a sabiendas de que aquí los registros están cerrados y ningún caso tendría seguir gastando el dinero en alguien que no puede jugar.

Se supo que finalmente el tema de su supuesta recaída fue más por un tema económico que futbolístico debido a que como venía saliendo de una lesión le quisieron bajar el sueldo a lo que el ‘vino tinto’ no aceptó y terminó por ser congelado aún y así se perjudicara el club al prescindir de un buen centro delantero que terminó por hacer falta.

Aristeguieta seguirá su carrera en su tierra o en algún otro lado del mundo pero en Puebla puede usted estar seguro de que no.

Por lo pronto a prepararse para ver al Puebla frente a Chivas y saber si el resultado frente a Pumas fue el inicio de una buena racha y funcionamiento o simplemente fue producto de las circunstancias antes comentadas.

Nosotros veremos y diremos.

Hasta la próxima.

