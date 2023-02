Incendio forestal consume una hectárea en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Una hectárea de arbustos y pequeños árboles fue consumida por el fuego la tarde de este miércoles en la carretera federal México-Tuxpan, en Huauchinango.

Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando un reporte ciudadano provocó la movilización de cuerpos de emergencia y voluntarios, quienes llegaron a realizar labores de extinción del fuego.

Policías municipales también acudieron al lugar y realizaron un operativo de abanderamiento de la circulación de vehículos para facilitar las labores de los bomberos y voluntarios, quienes apresuraron los trabajos para evitar que la oscuridad de la noche les impidiera extinguir el fuego.

Más de una hora trabajaron los cuerpos de emergencia hasta que lograron liquidar las llamas.

De acuerdo a los primeros reportes no se registraron heridos no pérdidas humanas y trascendió que el fuego pudo haber sido provocado presuntamente por un grupo de jóvenes cerca del lugar consumiendo estupefacientes, aunque está versión no ha sido confirmada.