Descomposición y guerra en San Martín Texmelucan

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

https://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Pese a llevar más de 4 años como presidenta municipal, Norma Layón no pudo, no quiso y/o no supo impedir la pudrición de San Martín Texmelucan, que de manera paulatina se convirtió en tierra de nadie, con homicidios como los de la semana pasada en Atoyatenco o el del lunes, cuando dejaron un cadáver en canal de riego: Otro cadáver en San Martín Texmelucan

Protegida, solapada desde el poder, pese a sus múltiples irregularidades, corruptelas y profunda incapacidad, Norma Layón y sus colaboradores se dedicaron a usufructuar el ayuntamiento, la función pública, en vez de gobernar a favor, como lo demostró mi compañero Rodolfo Herrera Charolet apenas en diciembre pasado, cuando documentó que la edila compró computadores 5 veces más caras a su valor comercial: Norma Layón en Texmelucan pagó en renta de computadoras cinco veces su valor

Hoy ya no puede con la inseguridad, violencia y delincuencia organizada, como lo reconoció ella misma el domingo pasado, horas antes de que una supuesta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzara una declaración pública de guerra contra grupos texmeluquenses que, presuntamente, se hacen pasar como miembros de la organización delictiva más poderosa del país.

El domingo pasado, la propia Norma Layón admitió que su administración fue rebasada por la delincuencia y exigió más elementos de la Guardia Nacional, para –según ella- contrarrestar hechos como los de San Lucas Atoyatenco, donde dos personas, incluida una niña de 15 años, fueron asesinadas en el fuego cruzado de una balacera: Alcaldesa de Texmelucan solicitó al gobierno federal mayor presencia de la Guardia Nacional

CONTUNDENTE Y PREOCUPANTE DECLARACIÓN DE GUERRA

Y la presidenta municipal de Texmelucan –en esta ocasión- tiene toda la razón, ya que el video en redes sociales con que una presunta fracción del CJNG ratificó que “esta plaza ya tiene dueño, el señor Mencho y el comandante 3” e, incluso, dio nombres de los supuestos impostores contra los que planearían atentar es una prueba tangible, contundente, de que el ayuntamiento fue rebasado por la delincuencia organizada desde hace mucho.

Cuestionado al respecto, el criminólogo y perito experto, Octavio Queznell, advirtió que el supuesto video del CJNG tiene toda la pinta de ser genuino; es decir, de provenir del grupo criminal más fuerte de México, debido a que aplicó el modus operandi del CJNG, que consiste en mandar públicas señales de fuerza: Video desde Puebla: Mediante redes sociales, el CJNG destaca su presencia en Texmelucan y amenaza a suplantadores

Lo más preocupante del mensaje enviado por el presunto “comandante 3” del CJNG es que lanzó una abierta declaración de guerra contra presuntos delincuentes que, según él, han cometido asesinatos, secuestros, derechos de piso y que serían responsables de los homicidios en Atoyatenco: Hay una segunda víctima por ataque a casa de San Lucas Atoyatenco, Texmelucan

Es obvio que los supuestos delincuentes contra los que la sedicente cédula del CJNG lanzó su declaración de guerra no se quedarán cruzados de brazos, se defenderán, tratarán de mantener a toda costa lo que consideran “su territorio” y ello incrementa notablemente la posibilidad de que sigan las ejecuciones en Texmelucan: Cadáver embolsado y con narcomensaje sobre la carretera Tlaxcala-Texmelucan

ASESINATOS INTENCIONALES AL DOBLE Y LAS MÚLTIPLES SEÑALES DE PUDRICIÓN QUE NADIE VIO

De acuerdo a un conocedor del tema de la inseguridad, como el mencionado Octavio Queznell, más allá de la incompetencia, complicidad y/o incapacidad del ayuntamiento y Norma Layón para enfrentar con acierto a la delincuencia común u organizada, San Martín Texmelucan es una zona especialmente apetecible para el delito y vulnerable por su ubicación geográfica estratégica, con la cercanía con Ciudad y Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

Además, el paso de los ductos de Pemex, el relajamiento evidente en el área de Seguridad Pública municipal, el tianguis semanal y la enorme cantidad de dinero y bienes que rodean a Texmelucan, le convierten en un botín jugoso para cualquier organización delictiva que quiera expandir su territorio: Por defender a su sobrina de un asalto, muere en hospital de Texmelucan

¿De veras nadie vio cómo se pudría San Martín Texmelucan, a pesar de que entre 2021 y 2022 los homicidios intencionales aumentaron al doble?, porque cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) registraron 27 homicidios dolosos en el primero de esos años y ¡59 el siguiente!.

Además, en el mismo lapso; es decir, entre 2021 y 2022, los robos en todas sus modalidades pasaron de mil 820 a 2 mil 108, respectivamente, mientras que el narcomenudeo se incrementó de 42 denuncias en 2021 a cerca del doble, 76, un año después: Por defender a su sobrina de un asalto, muere en hospital de Texmelucan

Así que esta posible confirmación del propio CJNG de que “esta plaza ya tiene dueño” parece advertir de una supuesta guerra encarnizada por el territorio y confirma lo que se sabía o se sospechaba desde hace mucho tiempo; es decir, que Texmelucan lleva mucho en plena descomposición: Cadáver de un hombre con impactos de arma de fuego en Texmelucan