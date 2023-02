Alejandro Armenta defiende la incorporación de Mario Rincón entre sus allegados

Jorge Barrientos

El senador Alejandro Armenta Mier aseguró que sigue el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, al señalar que son bienvenidos todos los hombres libres, que tengan convicción de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar, respecto a la integración de algunos perfiles ex morenovallistas a su favor, como Mario Rincón.

Referente a la reunión que hubo el fin de semana con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que él es el líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla y como tal se le trata.

Recordó que el mismo trato le dio al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien acompañó en diferentes actos de gobierno y ese respeto lo merece el actual ejecutivo.

Asimismo, aseguró que él no esperará ninguna línea por parte de nadie, dado que lo único que espera es el apoyo del pueblo.

En rueda de prensa, destacó que él no presume amistades, ni compadrazgos, aunque sí reconoció tener muchos amigos en la vida política.

Tras evitar un pronunciamiento sobre los espectaculares de Ignacio Mier, el morenista fue claro al señalar que él respeta el trabajo de cada quien y que no es promotor de nadie.