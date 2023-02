No es no: ley brasileña es garantía contra acoso sexual en el Carnaval

PRNewswire

El carnaval es tiempo de diversión, y el flirteo es parte de la fiesta. Sin embargo, lo que no es consentido es considerado crimen: una ley brasileña en vigor desde 2018 criminaliza los actos de acoso sexual y la difusión de escenas de violación, desnudez, sexo y pornografía.

La pena para ambas conductas es de prisión de 1 a 5 años. El acoso sexual está definido en términos legales como la práctica de actos libidinosos contra alguien sin su consentimiento “con el fin de satisfacer la propia lujuria o la de un tercero”.

Actos considerados por muchos como parte de la fiesta, como tocar el cuerpo de alguien o robarle un beso, se tipifican como delito de acoso sexual. Besar por la fuerza o cualquier otro acto consumado con violencia o amenaza grave, impidiendo a la víctima defenderse, según la misma ley, configura un delito de violación. Besar, por tanto, sólo con consentimiento.

La psiquiatra Danielle Admoni, especialista de la Asociación Brasileña de Psiquiatría, explica por qué, a pesar de la ley, es tan difícil entender que “no es no”, especialmente por parte de los hombres.

“Muchas veces el ‘no’ se entiende como: ‘ella quiere, pero quiere hacerse la difícil’, ‘ella quiere, pero le da vergüenza’, y esto es terrible porque esta persona está diciendo que no, y no es no. Aunque hable educadamente, o sonría, no es no. Pero la persona que está al otro lado no lo entiende por esta cuestión sociocultural, de que se siente superior.”

La pedagoga Claudia Petry, especialista en Sexología Clínica y en Educación para la Sexualidad por la Universidad Federal de Santa Catarina, concuerda en que, a pesar de la ley, la cuestión es cultural, pero principalmente de no saber lidiar con las frustraciones.

“Nuestra sociedad, a lo largo de nuestra historia, ha sido muy permisiva con las cuestiones del hombre sobre la mujer. Así, hemos formado en el pasado, y también en el presente, una sociedad en la que el hombre piensa que tiene el poder y la posesión, y que puede tener lo que quiera. No aprende a lidiar con ninguna frustración y, sobre todo, con los derechos de la mujer o de cualquier otra persona.”

Medidas de prevención

Campañas publicitarias con números de teléfono para denuncias, patrocinadas por los gobiernos de varios estados, advierten sobre delitos comunes durante el Carnaval, como robos y abusos sexuales. No aceptar bebidas ofrecidas por desconocidos es uno de los consejos. Es habitual que los agresores pongan en estas bebidas alguna sustancia que pueda desorientar a la víctima y facilitar así el abuso o el robo.

La sexóloga Claudia Petry aconseja a las mujeres: “Evita estar sola. Incluso entre una multitud, serás un blanco fácil, sobre todo para los hombres bajo los efectos del alcohol o las drogas. Cuando te sientas perseguida o en una situación vulnerable, busca a un policía cerca o entra en un establecimiento”.