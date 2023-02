Stanley Wilson Jr, ex jugador de NFL muere tras colapsar en el hospital de salud mental

MILENIO

Una triste notica ocurrió en el mundo de la NFL, pues se ha informado oficialmente que el ex esquinero de los Detroit Lions, Stanley Wilson Jr., murió tras colapsar en el Metropolitan State Hospital en Los Ángeles este miércoles 15 de febrero de 2023.

El jugador tenía 40 años de edad, y con información al informe que se compartió en redes sociales en medios locales, aseguran que el defensor fue trasladado el pasado primero de febrero al centro médico, después de ser arrestado por cargos por vandalismo en agosto del año pasado, estando bajo custodia policial desde ese entonces.

Con esta situación los fiscales determinaron que Wilson fue declarado como incompetente para ser juzgado, siendo trasladado al centro de salud mental en donde perdió la vida.

Just In: Former NFL Lions Player, Stanley Wilson Jr., collapsed and died. He was only 40-years-old. pic.twitter.com/yoyf4hVDmd

