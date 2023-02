Fernando Manzanilla: “Ni me apunto ni me borro para 2024”

María Huerta

El ex funcionario estatal, Fernando Manzanilla, dijo que “ni me apunto ni me descarto para competir por un cargo de elección popular en los comicios de 2024”, ya que su compromiso es abonar a la transformación de Puebla.

En breve entrevista, añadió que es muy prematuro señalar si buscará una candidatura para aparecer en la boleta electoral y en los meses que siguen definirá cuál será su futuro político en Puebla.

Asimismo, indicó que, en caso de apostar por una candidatura seguirá la ruta de la izquierda que trazó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para consolidar la transformación en Puebla.