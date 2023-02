¡Ahora en Canadá! Derriban otro supuesto ovni que sobrevolaba el noroeste del país

Excelsior

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó este sábado que un caza estadunidense derribó un “objeto sin identificar” u ovni en el noroeste del país.

Esto se da un día después de que Estados Unidos derribara otro supuesto ovni sobre Alaska.

La fuerza aérea de Canadá y de Estados Unidos actuaron en conjunto y un F-22 de Estados Unidos disparó al objeto”, tuiteó Trudeau.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023