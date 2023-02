Tigres UANL: Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, relevará a Diego Cocca

SOY FUTBOL

La llegada de Diego Cocca a la Selección Mexicana es inminente y a unas horas de que se haga el anuncio oficial ya trascendió que el director técnico argentino rompió relación con los Tigres de la UANL, club que recién lo había contratado para que dirigiera en el Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que el equipo felino tendrá un nuevo entrenador en la figura de Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz.

Los Tigres de la UANL no continuarían con Cocca en en el banquillo a pesar de que se había especulado con la posibilidad de que Diego dirigiera lo que restaba del Clausura 2023 y los partidos de la Concacaf Liga de Campeones, dejando al equipo hasta finalizar el primer semestre del año.

Cocca atendería su labor con Tigres de la UANL y solo en el mes de marzo se enfocaría en los partidos de la Lia de Naciones de la CONCACAF con el TRI, pero esta situación no agradaría nada ala directiva del equipo regio, por lo que hubo un rompimiento con el entrenador.

Algunas fuentes aseguran que Tigres despidió a Cocca, mientras que otras mencionan que el argentino presentó su renuncia, recordando que el entrenador no contaba con una cláusul de rescisión en caso de ser llamado de la Selección Mexicana.

Reportes extraoficiales colocan a Marcon Antonio ‘Chima’ Ruiz como el técnico que dirigirá a Tigres de manera interina, por lo menos en el juego de la Jornada 6 ante los Pumas de la UNAM, manteniéndolo en el cargo hasta la llegada de un nuevo DT.

En el script solo han aparecido los nombres de Jaime Lozano y Robert Dante Siboldi, aunque de momento no han existido acercamientos.

El Chima Ruiz tiene una basta experiencia como auxiliar, pues estuvo en Chivas como segundo entrenador, además de desempeñarse como técnico de las Selecciones Mexicanas Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 21.

Es auxiliar técnico institucional de Tigres desde el 2020, colaborando con Ferretti, Herrera y el mismo Cocca.