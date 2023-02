“Claudia Rivera debe defenderse por la vía legal, no mediática“: Gabriel Biestro

Jorge Barrientos

El ex dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinlla, dijo que la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, debe defenderse por la vía legal y no en medios de comunicación con un supuesto bloqueo de sus aspiraciones políticas, aseveró

Subrayó que este tipo de asuntos deben litigarse en tribunales y no de manera mediática porque lo único que provocan o intentan generar es una victimización para obtener una rentabilidad electoral.

“Ya tendrá derecho a defenderse en las instancias judiciales y eso debe resolverse ahí y no debe hacerse más mediático. Creo que las denuncias son importantes, son fuertes y se tiene que resolver y llevar conforme derecho en lugar de intentar sacarlo por parte de los medios”.

Expresó ser respetuoso de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que ordenó ingresar a Rivera Vivanco en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.