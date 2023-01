Esteban Gutiérrez logra el segundo lugar en las 24 Horas de Daytona 2023

ATRACCIÓN 360

Después de 23 horas de carrera en Daytona, todo se definió en un stint de 20 minutos donde el piloto mexicano Esteban Gutiérrez buscó la victoria de la categoría LMP2 como parte de la alineación del equipo #04 de Crowdstrike Racing, una victoria que se escapó en los metros finales.

Durante la última bandera amarilla que provocó el reinicio en la edición 61 de la competencia, Ben Hanley, compañero de Gutiérrez, asaltó para tomar el primer puesto sobre James Allen del #55 de Proton Competition, pero a partir de ahí iniciaron una lucha intensa que no los separaba por menos de medio segundo.

Mientras que en la clasificación general el Acura #60 del equipo Meyer Shank Racing cruzó la meta en primero con el brasileño Helio Castroneves ganando por tercera vez esta prueba sumándola a sus múltiples éxitos en las 500 Millas de Indianápolis, en la división LMP2 Gutiérrez manejó durante la noche y tuvo un último turno antes de alcanzar el medio día del domingo dejando el coche en el top 3.

The final countdown! 40 minutes left of the Rolex 24 at Daytona.#IMSA | @DAYTONA | @Rolex24Hours pic.twitter.com/oxSKNlbPOA

— #IMSA (@IMSA) January 29, 2023