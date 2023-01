NFL Honors: Estos son los finalistas al premio MVP 2022

ARISTEGUI NOTICIAS

La NFL, en conjunto con Associated Press, revelaron este miércoles a los cinco jugadores finalistas a recibir el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2022, además de dar a conocer los nominados al resto de galardones que serán entregados durante la ceremonia NFL Honors el próximo 9 de febrero.

Los mariscales de campo Joe Burrow (Bengalíes de Cincinnati), Patrick Mahomes (Jefes de Kansas City), Jalen Hurts (Águilas de Filadelfia) y Josh Allen (Bills de Buffalo), en conjunto con el receptor abierto de los Vikingos de Minnesota Justin Jefferson, son los cinco jugadores que buscarán convertirse en el mas reciente portador del título al MVP de la liga.

Burrow ha tenido otra campaña histórica por los Bengals en apenas su tercer campaña como profesional, llevándolos a su segunda Final de la Conferencia Americana consecutiva, primera vez en la historia de la franquicia. En 2022, ‘Joey B’ pasó para cuatro mil 475 yardas, 35 anotaciones y solo 12 intercepciones, además de ser pieza clave en el renacimiento del equipo en postemporada.

Por su parte, Jalen Hurts se encuentra en su primer nominación al galardón tras convertir a las Águilas en el equipo con el mejor récord de toda la liga tras no clasificar la campaña anterior. Además, el mariscal de campo se ha posicionado como el más versatil de la posición, siendo un pasador confiable al tiempo que por tierra es casi indefendible.

Josh Allen es posiblemente el nominado que ha dado un mayor salto en su desempeño desde que llegó a la liga, ya que tras una desastrosa primera campaña como novato, el líder de la ofensiva de los Bills se ha convertido en una verdadera figura de la liga y ha transformando a su equipo en un favorito consistente.

Cerrando con los mariscales de campo, Patrick Mahomes es un nombre que nunca puede faltar en la lista. El estelar de los Jefes de Kansas City es la definición de consistencia cuando de liderar a un equipo se trata. Tras ganar el premio en 2018, Mahomes es el único de los cinco que ya se ha impuesto en la pelea y tras una campaña de cinco mil 250 yardas y 41 anotaciones, es difícil no colocarlo como favorito.

Aunque si de campañas históricas se trata, el receptor Justin Jefferson es el nombre seguir. El jugador más destacado de los Vikingos de Minnesota en la campaña se posicionó como el mejor receptor de toda la NFL en apenas su tercer año como profesional, imponiendo marcas gracias a sus mil 809 yardas aéreas, que a los 24 años, ya lo colocan por encima de Randy Moss con la mayor cantidad de yardas aéreas en una misma temporada con la franquicia.

La ceremonia NFL Honors se llevará a cabo el jueves 9 de febrero previo a la celebración del Super Bowl LVII en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde también se anunciarán los ganadores del resto de galardones de la campaña. A continuación te dejamos la lista de nominados a los premios 2022:

MVP

Joe Burrow, Cincinnati Bengal

Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

Jalen Hurts, Filadelfia Eagles

Josh Allen, Buffalo Bills

Justin Jefferson, Minnesota Vikings

Jugador Ofensivo del Año

Tyreek Hill, Miami Dolphins

Jalen Hurts, Filadelfia Eagles

Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

Justin Jefferson, Minnesota Vikings

Jugador Defensivo del Año

Micah Parsons, Dallas Cowboys

Nick Bosa, San Francisco 49ers

Chris Jones, Kansas City Chiefs

Regreso del Año (Comeback Player of the Year)

Saquon Barkley, Gigantes de Nueva York

Christian McCaffrey, San Francisco 49ers

Geno Smith, Seattle Seahawks

Entrenador del Año

Nick Sirianni, Filadelfia Eagles

Kyle Shanahan, San Francisco 49ers

Brian Daboll, New York Giants

Sean McDermott, Buffalo Bills

Doug Peterson, Jacksonville Jaguars

Novato Ofensivo del Año

Brock Purdy, San Francisco 49ers

Kenneth Walker III, Seattle Seahawks

Garret Wilson, New York Jets

Novato Defensivo del Año

Sauce Gardner, New York Jets

Aidan Hutchinson, Detroit Lions

Tariq Woolen, Seattle Seahawks

