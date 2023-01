Ángela Aguilar se convierte por segunda ocasión en la cantante de música mexicana más nominada en Premio lo Nuestro

Staff/RG

Como ya es costumbre, Ángela Aguilar vuelve a destacar como la cantante de música mexicana más nominada en la 35ª edición de Premios lo Nuestro con 6 nominaciones, en las categorías “Artista Premio lo Nuestro del Año”, “Canción del Año” por el tema “Ahí Donde Me Ven”, “La Mezcla Perfecta del Año” con su dueto junto a Jesse & Joy con “Ella Que te Dio”, “Artista Femenina del Año Regional Mexicano”, “Canción del Año Regional Mexicano” con “Ahí Donde me Ven”, “Canción Mariachi/Ranchera del Año Regional Mexicano” con “Ahí Donde me Ven”.

Sin duda, para Ángela y para la dinastía Aguilar es un orgullo que su música y su trayectoria sea reconocida por el público y por la industria del entretenimiento, teniendo constante presencia en las entregas de premios más importantes a nivel musical, pues cabe destacar que el año pasado, el nombre de Ángela Aguilar acaparó los reflectores al ser finalista en 7 categorías en Premios Juventud, siendo ganadora como “Artista femenina – On the Rise”, y “Álbum Regional Mexicano” por su disco “Mexicana Enamorada” y en Premio lo Nuestro 2022 también destacando en 7 categorías, convirtiéndola en la artista de música mexicana y la más jóven, en contar con mayor número de nominaciones en la historia de dichos premios, volviendo a repetir este logro en la 35ª edición de Premio lo Nuestro 2023.

Una prueba más del talento, entrega y pasión de Ángela Aguilar a su carrera y que siendo muy joven, ha logrado llenar los corazones del público con su música.

La 35ª entrega de Premio lo Nuestro se llevará a cabo desde el Dade Arena en Miami el próximo 23 de febrero.