Da inicio CIIE 2023, el evento de innovación educativa más importante en el mundo de habla hispana en el que se construye el futuro de la educación

Staff/RG

En su novena edición, del 16 al 18 de enero, el Congreso ofrecerá más de 500 experiencias enfocadas en la búsqueda de soluciones a los retos educativos más imperantes.

Monterrey, Nuevo León, a 16 de enero de 2023. – Del 16 al 18 de enero, se celebra el 9º Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE 2023) en la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Este evento reúne a líderes de pensamiento, promotores de la educación, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil y gobierno, a fin de conversar sobre los retos educativos más urgentes y co-crear el futuro de la educación para mejorar las vidas de millones de personas alrededor del mundo.

En el marco de la inauguración, Michael Fung, Director Ejecutivo de Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, presentó la conferencia magistral “Transformando la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida”, durante la misma, destacó que, “la educación debe de cambiar de un modelo tradicional hacia un paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, que ofrezca trayectorias flexibles y modulares, aprendizajes basados en el trabajo y desarrolle competencias transversales y adaptables con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestras sociedades y economías, mismas que evolucionan rápidamente”.

Asimismo, Alvin Tan, Secretario de Estado de Comercio e Industria del Gobierno de Singapur, pronunció un mensaje inaugural en el que destacó que, “en Singapur, al igual que en el Tec, creemos en la preparación de las generaciones futuras, así como en la creación de un entorno próspero para el emprendimiento y la innovación. Ambos lugares con un fuerte enfoque en la tecnología y la innovación, Singapur es centro para la tecnología en un próspero concepto para las start-ups, mientras que el Tec de Monterrey es conocido por la fortaleza de sus programas de ingeniería y tecnología. Espero con interés futuras colaboraciones, aprovechando las fortalezas de ambas instancias”.

El primer panel magistral de esta novena edición de CIIE reunió a los rectores de las universidades que conforman la Tríada: Raquel Bernal, de la Universidad de los Andes; Ignacio Sánchez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tec de Monterrey, profundizaron en el tema: “La universidad del futuro”.

Cabe señalar que para la presente edición del CIIE se recibieron más de 722 propuestas provenientes de 31 países, enfocadas en seis temáticas: Innovación educativa, Tecnologías educativas, Aprendizaje a lo largo de la vida, Innovación académica en salud, Emprendimientos Edtech y Gestión de la innovación educativa. Asimismo, este año se incrementa la riqueza de los contenidos para convertirse en un evento de importancia global. De hecho, el CIIE ya es el congreso sobre educación más relevante del mundo de habla hispana, que hoy en día ha impactado a más de dos millones de personas de 40 países.

Respecto a esto, el Dr. José Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education compartió “la importancia de crear un ecosistema abierto y colaborativo para la innovación, investigación y emprendimiento que aporte soluciones a los desafíos educativos de la educación superior y del aprendizaje a lo largo de la vida”.

El CIIE 2023 ofrece más de 500 experiencias sobre innovación educativa: ponencias de investigación y de innovación, paneles, presentación de libros, talleres, networking y presentación de posters por parte de educadores y expertos de distintos países e instituciones de todo el mundo. De esta forma se convierte en una plataforma para promover la experimentación, la generación de prototipos y el emprendimiento en la innovación educativa, así como en un espacio para el intercambio de experiencias y herramientas para mejorar la educación superior y contribuir a impulsar el progreso de países y sociedades.

Entre los invitados relevantes que presenta este año el CIIE se encuentran: Nina Smidt, Directora ejecutiva y Vocera del Consejo Siemens Stiftung; Gary A. Bolles, autor de The Next Rules of Work, presidente de The Future of Work, Singularity University y socio de Charrette LLC; Cheryl Regehr, Vicerrectora de la Universidad de Toronto; Kristina Reiss, Profesora emérita de la Universidad Técnica de Munich; Francesc Pedró, Director del Instituto Internacional de la UNESCO para Educación Superior; Patrick Brothers, Co- CEO de HolonIQ; Stephen Harmon, Decano Asociado para Investigación de Georgia Tech y muchos otros líderes y expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los nuevos modelos educativos y el futuro del aprendizaje.

En este primer día del Congreso también se realizan diversos talleres, paneles y ponencias acerca de temas como startups, educación STEM y aprendizaje a lo largo de la vida. Si requieres más información sobre el Congreso consulta la página: www.ciie.mx