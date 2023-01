Ariadna Ayala y Norma Layón…¿traidoras en Morena?

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Llegaron a sus respectivos ayuntamientos con las siglas y la avalancha de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero ellas –en lugar de rodearse de morenistas y/o gente de izquierda- eligieron a varios panistas como colaboradores.

Quizás la neo dirigente estatal de Morena, Olga Romero, no lo sepa, pero le convendría darse una vuelta por los ayuntamientos de Atlixco y San Martín Texmelucan, para que constate que sus edilas, Ariadna Ayala y Norma Layón, le juegan chueco, muy torcido a la 4T, porque incluyeron en sus gabinetes a mucha gente del PAN…y los ciudadanos lo saben y se preguntan ¿por qué demonios les gobiernan panistas si ellos votaron por el partido de AMLO?.

Y es verdaderamente notorio que Ariadna Ayala y Norma Layón tienen a sus municipios enterrados en ola de violencia e inseguridad y delincuencia, mientras ellas permiten que sus colaboradores azules se mantengan escondidos, agazapados, protegidos por los ayuntamientos y el erario público.

Luego de soportar durante décadas el yugo del PAN, finalmente en junio de 2021 los vecinos de Atlixco eligieron a Morena –con su candidata hoy presidenta municipal Ariadna Ayala- para que se diera un supuesto “cambio”. Pero les salió mala, ineficiente e, incluso, de “sangre azul”: Dejan dos cadáveres con el tiro de gracia en Atlixco

LA LARGA LISTA DE BLANQUIAZULES QUE ARIADNA AYALA MANTIENE ENQUISTADOS EN SU GOBIERNO

Desde la campaña, Ariadna Ayala tuvo como asesores y operadores a Jorge Gutiérrez y Pedro Plaza, panistas ambos. Jorge Gutiérrez es un panista veterano de Atlixco de la camada de Salvador Escobedo, José Luis Galeazzi, Ricardo Camacho, Guillermo y Felipe Velázquez, Leonor Popocatl, Patricia Hidalgo, Myriam Galindo por citar a los más visibles.

Jorge Gutiérrez ha buscado ser candidato a alcalde muchos años y no se le ha dado, lo que le llevó a aislarse del PAN y, en su momento del propio ex gobernador Rafael Moreno Valle. Desde la campaña 2018 operó para Morena y en la campaña 2021 lo ratificó, hoy es parte del ayuntamiento de Ariadna Ayala y de los que ven temas políticos, de construcción y programas.

Pedro Plaza fue panista muy ligado a Ana Teresa Aranda, delegado federal y participó al principio en la administración de Rafael Moreno Valle. En el 2013 fue parte del equipo de Fernando Manzanilla cuando buscó la alcaldía de Puebla, pero se distanció del PAN después de que fue cesado de la administración estatal.

Se fue a vivir a Atlixco y ahí se dedicó a presidir una presunta ONG crítica de las administraciones panistas de José Luis Galeazzi, el “chivo” y particularmente de la de Guillermo Velázquez. Eso lo llevó a convertirse en supuesto asesor de Ariadna Ayala durante la campaña 2021, actividad que mantiene en el actual ayuntamiento ¿morenista?: Vecinos de Atlixco acusan a Ariadna Ayala de actuar contra ideales de Morena

NORMA LAYÓN Y SU EXTRAÑA PREDILECCIÓN POR LOS PANISTAS-MORENOGALISTAS

Incluso, varias fuentes bastante confiables aseguran que el ex alcalde Guillermo Velázquez sería “consultor” de Ariadna Ayala al ayudarla como puente con algunos actores no proclives a Morena como constructores. Incluso, llama la atención el notorio y revelador silencio que la edila ha mantenido respecto a las corruptelas que, seguramente, encontró en las administraciones atlixquenses pasadas y que ella decidió tapar.

Otra presidenta municipal que se montó en la 4T para las elecciones, pero que en los hechos gobierna con panistas es la de Texmelucan, la indefendible, pero muy protegida, Norma Layón, a la que no solamente se le demuestran irregularidades y sus “mega” obras resultan mortales, sino que –también- estaría traicionando a Morena al dar cobijo a varios miembros destacados del PAN: Por homicidio doloso, vinculan a delito a ex funcionarios de la presidenta Norma Layón, de Texmelucan

Una de las panistas-morenogalistas protegidas por la edila de Texmelucan es Lorena Migoya Mastretta, a la que ha mantenido como secretaria del Ayuntamiento, pese a que fue la presidenta municipal substituta que avaló el mortal proyecto de tanque elevado que generó las muertes de dos personas: Norma Layón protege a ex funcionaria galista en el caso del tanque colapsado en Temaxcalac

Como ya se ha documentado en este mismo espacio, Migoya Mastretta fue funcionaria del DIF municipal de Puebla en el ayuntamiento panista 2014-2018 encabezado por el ex edil y ex gobernador, Tony Gali Fayad. Pero no es, ni con mucho, la única panista favorecida por Norma Layón:Norma Layón protege a ex funcionaria galista en el caso del tanque colapsado en Temaxcalac

JAIME AUREOLES, GERARDO ALFARO Y LA SOSPECHOSA TRANSFORMACIÓN A MORENISTAS

Jaime Aureoles Barroeta cobra como secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura en la administración texmeluquense, pese a que en el gobierno municipal panista 2013—2016 en la Angelópolis, encabezada por Gali Fayad, se desempeñaba como secretario ejecutivo de la junta directiva de los Consejos Ciudadanos en dicha gestión, como él mismo lo precisó en su red social Linkedin: Jaime Aurioles Barroeta

Hasta octubre, Gerardo Alfaro Macip fue ex funcionario de confianza y primer nivel en el ayuntamiento de Texmelucan, pese a que en el pasado reciente desempeñó un rol de trascendencia en gobiernos panistas y que, por el arte de la magia de seguir dentro del erario público, Norma Layón transformó en “morenista”, debido a que Alfaro Macip estuvo un buen tiempo como director de Comunicación Social, pese a que ni siquiera era vecino de Texmelucan.

Como sus compañeros panistas-morenogalistas Lorena Migoya y Jaime Aureoles, el ex vocero de Norma Layón, Gerardo Alfaro Macip, formó parte del ayuntamiento panista 2013-2016, pero también colaboró en el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, según su propio currículum oficial, donde asentó que entre 2011 y 2016 estuvo en las secretarías de Reforma Agraria, Salud, Finanzas y Administración.

Alfaro Macip ya no forma parte de la administración supuestamente morenista de Norma Layón en San Martín Texmelucan, donde estuvo hasta octubre pasado, aunque lo cierto es que su presencia en dicha gestión corrobora la extraña y sospechosa tendencia de la edila a allegarse de panistas-morenogalistas en puestos de confianza, en el mismísimo primer nivel de gobierno.

Alguien de Morena tendría que preguntarse y cuestionar a la misma presidenta municipal de por qué su predilección hacia panistas, ¿qué intereses la mueven, quiénes son los que realmente están detrás de dichos nombramientos?, ya que -al momento de escribir estas líneas- Jaime Aureoles y Lorena Migoya se mantienen en sus poderosos y jugosos cargos