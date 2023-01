Simular por Héctor A. Gil Müller

Héctor A. Gil Müller

Los tiempos del hoy ponen especial atención en el empaque, más que en el contenido. El discurso sobre el curso, la imagen sobre la esencia. Y como poco importa el contenido suplantar ha resultado sencillo, la falsedad de quien se dice actuar a nombre de otro. Las llamadas de extorsión son comunes y en cualquier momento alguien que se dice familiar, operador o banquero llama buscando a quien caiga en la mentira. Querer ser quien no eres. El propósito y significado surgen de la identidad, ante la confesión. El engaño levanta muros y la confesión puentes. Cambiar esa norma nos lleva a construir relaciones desde lo falso. Asumiendo que somos quienes no somos y hacemos lo que no hacemos.

El robo de identidad se define: cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de esta última, usualmente para cometer un fraude o un delito. Entre las recomendaciones se encuentran la revisión permanente, en el caso bancario, de las cuentas y movimientos, así como la seguridad de tener contraseñas fuertes no asociadas a números identificables en nuestro perfil. En la vida es igual, expresamos el contenido y el valor de la identidad con lo que hacemos. Tarde que temprano la personalidad se expresa, los afectos se alcanzan y la verdad aflora.

En la Ciudad de México, además de la violencia y carencias presentes el METRO se ha convertido en una fuente de problemas para la actual jefa de gobierno quien destaca entre los favoritos para convertirse en candidata por MORENA a la presidencia del país en 2024.

En la capital, una urbe gigantesca, el metro serpentea cual sistema circulatorio llevando a miles de ciudadanos diariamente. En la más reciente declaración la solución ha sido instalar la Guardia Nacional para vigilar las instalaciones evitando cualquier tipo de sabotaje.

Implica reconocer que ninguna de las catástrofes sufridas en el metro son resultado del desgaste, corrupción o incapacidad, sino del terrorismo malévolo de quien pretende dañar a otros. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, advirtió que los accidentes han sido fuera de lo normal, ¿cuáles son los accidentes dentro de lo normal? El despliegue de 6 mil elementos del grupo militar nuevamente coloca sobre la mesa la atracción o distracción de los militares en áreas y funciones que debe ser civiles.

El 7 de enero un choque entre trenes causó la muerte de una jovencita de 18 año e hirió a muchos otros hombres y mujeres que circulaban en los vagones por l línea 3. Días posteriores un incendio se reportaba en la línea 5 del metro. La catástrofe de la línea 12.

Los accidentes y las fallas cada vez han sido más recurrentes. En los últimos años el presupuesto asignado al metro es menor que en sexenios anteriores, de 2018 a 2023 el recorte ha superado los 4 mil millones de pesos.

Ocultar esas razones y buscar cubrir esas deficiencias aduciendo al terrorismo y pensando que será la Guardia Nacional quien evite cualquier desastre no es correcto. No dudo que existan intereses bastardos que jueguen con la vida con tal de enviar un mensaje, pero también creo que la falta de un plan, de cuidado responsable y de permanente revisión causa sus estragos. Suplantar el problema con causas aparentes es riesgoso. Suplantar las razones de un problema es jugar con el pasado sin responsabilizarse del futuro.