Sin fecha para despenalizar el aborto en Puebla, admitió Eduardo Castillo

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de le Junta de Gobierno y coordinación Política en el Congreso del Estado de Puebla, Eduardo Castillo López, aseguró que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para abordar la despenalización del aborto y, hasta ahora, no existe una fecha fatal que obligue a los diputados avalar o rechazar el tema.

En este tenor, el congresista emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional destacó que el tema tiene que salir por consenso, pues reconoció que hay bancadas a favor y en contra de esta decisión, que en Puebla se castiga con un año de prisión en caso de abortar.

“Sí hay necesidad de cabildear, yo no me atrevería a decir que saldrá en los próximos meses, es verdad que la Suprema Corte determinó, pero no de inmediato, en el Congreso de la Unión todavía no se ha legislado”.

Aseguró que la discusión de la interrupción legal del embarazo tiene que ir en orden, es decir, primero dictaminarse en el Congreso de la Unión, para después abordarlo en los estados.