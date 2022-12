Predicciones de viaje para 2023

Staff/RG

La comunidad viajera está preparada para hacer de 2023 un gran año para salir y explorar el mundo. Emocionado por el año que viene, Booking.com ha llevado a cabo una extensa investigación para revelar las tendencias de viaje de 2023, incluido a dónde quieren ir los viajeros, sus inspiraciones para viajar y cómo el presupuesto juega un papel importante en sus planes.

2023 será el año de reinventar los viajes

A medida que el mundo se adapta a “la nueva normalidad” luego de un período de viajes internacionales limitados y bloqueos nacionales, los viajeros están ansiosos por salir y ver el mundo.

A medida que las restricciones de viaje y las pruebas de Covid se vuelven cosa del pasado, la investigación revela que el 73% de las personas son más optimistas sobre los viajes que en 2022. Mientras nos dirigimos al 2023 en medio de la incertidumbre económica y política mundial, casi las tres cuartas partes (72 %) dijeron que viajar sigue valiendo la pena.

Los tipos de vacaciones y experiencias más populares en 2023

Para muchos, un cambio de escenario y la oportunidad de tomar el sol es razón suficiente para irse de vacaciones. Sin embargo, es probable que en 2023 se produzca un cambio en el motivo por el que buscamos viajar, así como en los tipos de vacaciones que tomamos.

Peregrinaciones de Paz y Placer

Las vacaciones son una excelente manera de desconectar y relajarse, pero en 2023 muchos viajeros quieren dar un paso más y usar sus aventuras para tratar sus mentes, cuerpos y almas. El 42% de los viajeros quiere tomarse un descanso que se centre en su salud mental y física, incluidos retiros para suavizar los procesos del embarazo y la menopausia. Casi la mitad (44%) quiere ir a retiros de meditación o atención plena.

Mientras tanto, algunos viajeros quieren tratar sus cuerpos de otras maneras. Más de un tercio (36 %) quiere realizar una escapada erótica y explorar nuevas expresiones y formas de experimentar el placer.

El 36% también reveló que quiere probar experiencias psicodélicas con la ayuda de cannabis o psicodélicos como hongos o ayahuasca. Esto significa que en 2023 podría haber más viajeros que se dirijan a más países donde se permiten ciertos tipos de psicodélicos, como Países Bajos o Brasil.

Realidad virtual que inspira opciones de viaje

Si bien el mundo aún no está listo para adoptar los viajes al estilo de las películas de ciencia ficción, ofrece a los viajeros un vistazo de lo que pueden esperar ver. El 43% utilizará la realidad virtual para inspirar sus elecciones, con un 46 % más de probabilidades de viajar a algún lugar que de otro modo no habrían hecho si pudieran experimentarlo virtualmente primero.

Sin embargo, algunos están ansiosos por pasar varios días en el metaverso, y más de un tercio (35%) revela que tomaría una experiencia de viaje de realidad aumentada o realidad virtual de varios días. A medida que avanza la tecnología de retroalimentación háptica, los viajeros virtuales pronto podrán sentir la arena entre los dedos de los pies y el sol en la piel sin siquiera tener que salir.

Si bien esto suena emocionante, no es suficiente para disuadir a la mayoría (60%) de los viajeros, quienes están de acuerdo en que viajar virtualmente no es tan satisfactorio como estar allí en persona. Esto significa que nuestras predicciones de viaje para 2023 no incluyen a los viajeros que cambian sus lentes de sol por lentes de realidad virtual en su mayor parte.

Tomando viajes fuera del radar

Después de varios cierres internacionales en los que a muchas personas no se les permitió salir de sus hogares, y mucho menos viajar, nos volvimos dependientes de la tecnología para el entretenimiento. Ahora que se han levantado la mayoría de las restricciones, los viajeros están ansiosos por desconectarse, y el 55% quiere pasar sus vacaciones fuera del radar.

¡Supervivencia!

Pero no se limita a querer desconectarse de la tecnología, con más y más personas anhelando una experiencia de regreso a lo básico, muchos viajeros expresan el deseo de usar sus vacaciones en 2023 como una oportunidad para aprender habilidades de supervivencia (58%). Esto incluye aprender a obtener agua limpia (53%), encender un fuego desde cero (42%), buscar comida en la naturaleza (39%) e incluso cómo prepararse para un apocalipsis (39%).

Conectando con la naturaleza

Sentarse frente a una chimenea acogedora y crepitante en algún lugar en lo profundo del bosque ya kilómetros del microchip más cercano es la idea de felicidad de muchos viajeros.

Sin embargo, casi la mitad (48 %) solo consideraría desconectarse de la red si eso significara poder llevarse algunos lujos e indulgencias con ellos, y el 53 % reveló que necesitaría su teléfono y una conexión a Internet estable.

Buscando choques culturales

Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas en cierta rutina, y eso incluye nuestras vacaciones. Sin embargo, los viajeros buscan un descanso de sus rutinas y el 50% quiere experimentar un choque cultural en 2023.

Abrazando lo desconocido

Cuando encuentras un lugar al que te gustaría viajar, puede ser tentador volver a visitar ese mismo lugar en tus próximas vacaciones, pero en 2023 los viajeros tienen la intención de mezclar las cosas. Casi las tres cuartas partes (73%) quieren experimentar viajes fuera de su zona de confort, y el 30% desea explorar ciudades menos conocidas para encontrar algunas joyas ocultas.

Muchos viajeros (38%) quieren un choque cultural fuera de este mundo e ir a la caza de ovnis. Esto significa que probablemente habrá un aumento en los visitantes de puntos de acceso extraterrestres como Roswell, Nuevo México.

Mientras tanto, otros pueden ir más al este: El 47% de los viajeros está interesado en explorar delicias exóticas como el chile más picante (el récord mundial actual lo tiene el California Reaper, criado en Rock Hill, Carolina del Sur).

Viajar con presupuesto ajustado

Dado que la economía global no muestra signos inmediatos de mejora a medida que nos acercamos a 2023, los viajeros se están volviendo más conscientes del presupuesto, y el 68% presta mucha atención a cuánto gastan en sus aventuras. Sin embargo, a pesar de las crisis económicas y energéticas en curso, la mitad (50%) dice que invertir en unas vacaciones sigue siendo una prioridad principal.

Priorizar el gasto en viajes

Tras las restricciones de viaje en 2020 y 2021, muchos viajeros pudieron ahorrar el dinero que de otro modo habrían gastado en vacaciones. Como resultado, la mitad (49%) lo compensará gastando más durante sus aventuras de 2023, mientras que el 43% planea darse el gusto gastando el dinero para maximizar su experiencia. Un tercio (33%) reveló que les gusta darse el gusto de comprar cosas que no están disponibles en casa durante las vacaciones.

¿Cómo ahorran dinero los viajeros al reservar vacaciones?

Si bien muchos tienen la intención de vivir su mejor vida mientras están de vacaciones, los viajeros están encontrando formas de gastar menos para llegar allí.

Casi dos tercios (63%) seguirán de cerca las ofertas y los trucos, y más de la mitad (53%) estará feliz de viajar fuera de temporada o a través de rutas más largas. Eso significa que la temporada baja de 2023 puede ser un poco más ocupada que la del año pasado, mientras que el verano puede ser algo más tranquilo de lo habitual. Esto puede ayudar a dispersar las multitudes en atracciones concurridas como Walt Disney World.

El 61% de las personas también tiene la intención de planificar sus vacaciones con más anticipación, por lo que espera ver menos viajeros de última hora en 2023.

Abrazar los viajes de trabajo de la ‘vida real’

La pandemia permitió a las empresas ver el impacto positivo que podría tener el trabajo remoto, lo que llevó a muchos empleadores a adoptar una mentalidad de “trabajar desde cualquier lugar”. Si bien los empleados han disfrutado de ir a la playa durante la hora del almuerzo o trabajar en sus computadoras portátiles junto a la piscina, las tendencias de trabajar mientras viajan cambiarán en 2023.

Dos tercios (66%) de las personas quieren que sus viajes sean estrictamente libres de trabajo en 2023. Esto es a pesar del 51% de las personas que quieren que su empleador use el dinero ahorrado del trabajo remoto para financiar viajes o retiros corporativos.

Quizás esto sea algo que las empresas deberían considerar, ya que el 59% cree que explorar un lugar nuevo los inspirará a ser más productivos en el trabajo y el 44% cree que los viajes de trabajo de la ‘vida real’ ayudan a unir a las personas.

Escapadas nostálgicas

En los últimos años, la cultura popular ha visto un resurgimiento de la nostalgia, con los años 80 y 90 volviendo a estar de moda. Parece que lo mismo ocurrirá con los viajes en 2023, con casi nueve de cada diez (88%) con ganas de hacer una escapada nostálgica.

El 23% de los viajeros quiere escapar a tiempos más simples, cuando todo lo que teníamos que preocuparnos era rebobinar el VHS alquilado y cuánto tiempo eran las filas para Space Mountain.

El 61% de los viajeros quiere que su corazón se acelere con un viaje a un parque temático en 2023, y más de la mitad (54%) planea tomar unas vacaciones centradas en la reunión familiar. Eso significa que los parques temáticos como Universal Orlando Resort pueden ser visitados por familias multigeneracionales en 2023.

Los mejores destinos de moda de Booking.com para 2023

Para ayudar a la comunidad viajera a descubrir los mejores destinos para tener en su radar en 2023, Booking.com ha profundizado en las tendencias globales de reservas** para compartir los principales destinos en tendencia para que la comunidad los explore.

São Paulo, Brasil

450 km al oeste de Río de Janeiro se encuentra la fabulosa ciudad de São Paulo, que alberga algunos de los rascacielos más altos del país. También está llena de cultura y alberga el Museo de Arte de São Paulo, el Museo de Ipiranga, el Museo del Fútbol y el Museo de la Lengua Portuguesa.

Por supuesto, hay muchos hoteles de playa en São Paulo para aquellos que buscan tomar el sol mientras disfrutan de la cultura.

Budva, Montenegro

Budva puede ser una pequeña ciudad montenegrina en la costa del Adriático, pero con vistas perfectas y hermosas playas de arena, ofrece la oportunidad de relajarse durante el día y disfrutar la escena ecléctica de la fiesta por la noche.

Pondicherry, India

Situado en la costa sureste de la India, Pondicherry es una ciudad maravillosa y tranquila con una rica historia francesa. Con mucha cultura y oportunidades para relajarse, hay mucho que ver y hacer para los turistas aventureros.

Pondicherry tiene una amplia gama de tiendas independientes para la cuarta parte (25%) de los viajeros que quieren incorporar accesorios locales a su estilo.

Querétaro, México

Ubicado en el centro de México, Querétaro puede no tener playas, pero lo compensa con una variedad de ecosistemas, que incluyen selvas tropicales, montañas y desiertos. Hay muchos recorridos que se ofrecen por la ciudad para mantenerlo ocupado durante días.

Bolzano, Italia

Al pie de los Alpes italianos y a solo 85 km de la frontera con Austria, Bolzano es una ciudad medieval italiana que ofrece esquí, historia y una animada vida nocturna. Hogar del Museo de Arqueología y el Castillo de Roncolo en la ladera de la montaña, no se quedará sin cosas para ver y hacer en esta ciudad diversa y animada.

Para un tercio (33%) de los viajeros que viajarán con amigos en 2023, Bolzano tiene mucho para entretenerse tanto de día como de noche.

Kota Kinabalu, Malaysia

Situado en la costa noroeste de la isla de Borneo, Kota Kinabalu, a menudo conocido localmente como KK, ofrece kilómetros de exploración. Desde el Parque Nacional Kinabalu hasta el Monte Kinabalu, los viajeros pueden realizar recorridos a pie para ver orangutanes en la naturaleza.

Para esos días menos aventureros, hay muchas playas de arena blanca que ofrecen vistas al mar de China Meridional. Kota Kinabalu es perfecto para el 21% de los viajeros que dijeron que quieren pasar sus vacaciones de 2023 relajándose en la playa.

Kalabaka, Greece

Ubicado a los pies de las montañas rocosas, Kalabaka es un destino griego lleno de historia y cultura religiosa. Los monasterios de Santa Bárbara Roussanou y Meteora son lugares que hay que verlos para creerlos, construidos en el siglo XI en la cima de imponentes formaciones rocosas.

También hay muchos museos que visitar para alimentar las mentes curiosas, incluido el Museo de Historia Natural, el Museo de Formación Geológica y el Museo de la Cultura Helénica.

Santa Fe, Estados Unidos

Desde esquiar durante los meses de invierno hasta explorar algunos de los 1,6 millones de acres que conforman el Bosque Nacional de Santa Fe en primavera y verano, hay mucho que experimentar en Santa Fe, Nuevo México.

Reconocida como una ciudad de arte, también hay una variedad de galerías y museos para visitar, desde textiles y arte popular en el Museo de Arte Popular Internacional hasta el inspirador trabajo de Georgia O’Keeffe en el Museo de Georgia O’Keeffe.

Olomouc, República Checa

Muchos viajeros se dirigen a la República Checa para disfrutar de la emocionante vida nocturna en ciudades como Praga. Sin embargo, a 235 millas de distancia, la ciudad de Olomouc está repleto de una arquitectura increíble y pintorescas calles llenas de restaurantes y cafés. También hay historia y cultura para experimentar, incluido el Museo de Arte Moderno y la Catedral de San Wenceslao del siglo XII.

Hobart, Australia

Hobart es una ciudad en el sur de Tasmania a orillas del río Derwent. Al oeste se encuentra Mount Wellington, una montaña de 4,170 pies que ofrece vistas asombrosas de Wellington Park y las áreas circundantes.

La ciudad también tiene una animada vida nocturna, con una selección de bares, discotecas y restaurantes, lo que convierte a Hobart en el lugar perfecto para el 72 % de los viajeros abiertos a las vacaciones centradas en la vida nocturna.

Metodología

*La investigación de Predicciones de Viaje 2023 fue encargada por Booking.com y realizada entre una muestra de adultos que planean viajar por negocios o por placer en los próximos 12-24 meses. En total se encuestaron a 24,179 personas de 32 países y territorios (incluyendo 1001 de Alemania, 1014 de Argentina, 1006 de Australia, 505 de Austria, 504 de Bélgica, 1009 de Brasil, 503 de Canadá, 1009 de China, 1010 de Colombia, 505 de Croacia, 505 de Dinamarca, 1009 de Estados Unidos, 1010 de Francia, 500 de Hong Kong, 1005 de la India, 504 de Irlanda, 504 de Israel, 1008 de Italia, 1003 de Japón, 504 de México, 502 de los Países Bajos, 1007 de Nueva Zelanda, 1009 de Portugal, 507 de Singapur, 1008 de Corea del Sur, 1001 de España, 505 de Suecia, 508 de Suiza, 500 de Taiwán, 504 de Tailandia, 1006 del Reino Unido y 504 de Vietnam). La encuesta se realizó en línea durante agosto de 2022.