Erika Rojo canta por la navidad de los niños

Staff/RG

Erika Rojo aparece luciendo tenis, ya que a lo largo del año tuvo una fractura en el pie, por lo que por instrucciones médicas debe seguir ciertos cuidados.

Erika Rojo pasó una tarde increíble cantando y disfrutando con amigas y colegas el pasado jueves 15 de diciembre en un evento cuya finalidad era la recaudación de juguetes a beneficio de los niños de la localidad.

“Annual Toy Drive (Benefitting Local Kids Need)” fue el título del programa que dio origen a dicha presentación, por lo tanto el espectáculo se desarrolló en un ambiente de música, fiesta amistad y sobre todo de compromiso por parte de los artistas que llevaron su talento para de tal forma alegrar los rostros de los niños en esta próxima navidad.

En el transcurso de la tarde, varias personalidades de la música subieron a la tarima para deleitar con su voz a los asistentes y cuando llegó el turno de Erika, la cantante arribó al escenario bromeando con su característico sentido del humor que tanta simpatía le permite encontrar con el público.

“Metí la pata en mi sano juicio, me fracture el tobillo, pero no estaba tomada, estaba como buena ama de casa lavando ropa, pero ya le dije a mi esposo que ya no puedo andar lavando ropa, que me debo quedar tranquila” comentó entre risas al señalar que durante este

año 2022 sufrió una lesión en uno de sus pies y que a pesar de ello nunca detuvo su agenda de trabajo.

Tras la anterior explicación se dispuso a interpretar “Noche de paz” en la versión de la Sonora Santanera acompañada musicalmente por los muchachos de Rocio la Dama de la Cumbia y su Sonora.

Este es uno de los tantos eventos decembrinos en los que Erika Rojo está participando, pues le apasiona ser parte de actividades como estos juguetones donde el fin primordial es conseguir que la magia de la navidad llene de ilusión el rostro de los niños.

Por el lado profesional Erika Rojo confía en que el 2023 siga desarrollando su carrera como cantante y autora, ya que aunque no ha querido revelar nombres se sabe que otras cantantes ya le están pidiendo temas a raíz del éxito “Fue por demás” el cual suena actualmente en voz de Cynthia Yolanda.

MÁS SOBRE ERIKA ROJO

El año 2022 marcó un antes y un después en la carrera de la estrella, su música llegó a más público y con ello llegó una lluvia de presentaciones por toda la Unión Americana que llevaron incluso a interpretar el Himno Nacional de México en el Toyota Arena en un evento deportivo.

Fue uno de los rostros más populares en alfombras rojas de eventos latinos en California.

“Fue por demás” tema escrito por Erika Rojo se encuentra disponible en plataformas digitales y en estaciones de radio en voz de Cynthia Yolanda, por lo que ya se puede solicitar en todas las emisoras y marcar como favorita en la aplicación de streaming de tu preferencia.