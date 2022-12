Coleccionista de Los Sapos guarda más de 5 mil piezas con un valor artístico importante

Staff/RG

– Entre ellas, relojes antiguos, piezas en cristal cortado, cerámica, madera y pinturas en óleo.

-A partir del 1 de diciembre y hasta el 6 de enero del 2023, el tianguis de la Plazuela de “Los Sapos” se instalarán de lunes a domingo.

Más de 5 mil piezas con un valor artístico y económico importante tiene en su poder, Francisco Rosas Espinosa, quien desde hace 2 años trabaja como coleccionista en el tianguis de anticuarios y artesanos del Barrio de Los Sapos. instalado de forma permanente de lunes a domingo, hasta el 6 de enero, para mostrar las innumerables antigüedades a sus clientes no sólo de Puebla, sino también de otros Estados del País.

“En Los Sapos voy hacer dos años de vender diferentes piezas, donde me gusta mucho estar, porque me llama mucho la atención comercializar antigüedades y además conoces muchas historias que no te imaginabas existían, aquí yo vendo pinturas, relojes de pared, relojes de piso, piezas en bronce, entre otros, pues en mi casa colecciono más de 5 mil antigüedades, ya que hay cajas que nunca he abierto”, dijo.

El ingeniero de profesión dejó de ejercer su carrera, para involucrarse en la compra y venta de antigüedades, donde ha podido comercializar en una sola venta hasta 180 mil pesos, por la entrega de diferentes piezas a coleccionistas de otras entidades o países, quienes vienen a México sólo para comprar alguna antigüedad en especial, de ahí que Rosas Espinosa reconoció que es redituable para él, por ello, agregó que sigue recorriendo el territorio mexicano para comprar objetos que posteriormente ha llegado a vender hasta en 20 mil pesos, por una sola pieza.

El tianguis de antigüedades y artesanías de Los Sapos, cuenta con más de 126 anticuarios que comercializan diferentes piezas los sábados y domingos; sin embargo, por temporada de fin de año ampliaron los días de instalación, de ahí que a partir del 1 de diciembre y hasta el 6 enero del 2023, ocupan sus espacios de venta de lunes a domingo, para ofrecer diversos productos, que van desde muebles de colección hasta piezas antiguas de cristal cortado, entre otros.