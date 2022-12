Fast track, si o no última carta de Monreal…Armenta y Mier

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

DOMINGO EN LA NOCHE. En ‘La Silla Roja’ programa de El Financiero Bloomberg´,´Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política –Jucopo- de la Cámara de Senadores soltó dos frases, en tanto sigue deshojando la margarita: “no me encuentro entre la espada y la pared, sino entre dos espadas…y cualquier movimiento puede costar la vida” y la otra: no seré “ni traidor, ni héroe de la democracia”… Manifestó en eso de la discusión de la minuta del “plan B” en materia electoral, que no habrá fast track por lo que hechas algunas correcciones se regresará a la Cámara de Diputados…LUNES TRANSCURSO DE LA MAÑANA: continuamos con el legislador zacatecano. En conferencia de prensa apuntó que el miércoles podría discutirse en el pleno del Senado la minuta en materia de Reforma Electoral, si las comisiones la dictaminan entre hoy y el martes… EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA.

La Comisión de Gobernación, -solo estuvieron morenistas y una legisladora del PES- que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, “Se ha trabajado en un proceso legislativo transparente, apegado al Reglamento del Senado” aprobó dos dictámenes que incluyen cambios a la reforma electoral que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República…EL “BLOQUE POR MÉXICO” en conferencia denunciaron el “cochinero” que es el Plan ‘B’. “Nunca ha salido una reforma política desde el poder…quieren quitar capacidad al INE para que no pueda hace las próximas elecciones…fueron derrotados por la fuerza ciudadana…no pasará”…Solo hubo una sesión de Comisiones y con legisladores del partido en el poder que aprobaron lo que mañana martes se discutirá en el Pleno. “Ricardo Monreal ha manifestado ser demócrata…que lo demuestre…hay o no hay fast track…hay dos caminos: los que estamos a favor dela democracia y quienes están con el autoritarismo”…Allí presentes: Miguel Angel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Indira Rosales,, Miguel Ángel Mancera, Emilio Alvarez Icaza, Damían Cepeda…La caldera a punto de…

AL RESPECTO DE ESTE asunto, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier comentó que será a través del análisis serio y escrupuloso que realizan las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda como se revisarán las modificaciones a las leyes secundarias de la Reforma Electoral, apegados siempre a lo que marca la Constitución y el espíritu original de la iniciativa.

Alejandro Armenta reiteró que el compromiso es actuar apegados a derecho y con pulcritud “además de que aseguramos el diálogo, siempre apostando a la construcción de la democracia y en los puntos que se tengan que hacer las modificaciones para asegurar la constitucionalidad en las reformas planteadas” remarcó el senador poblano, a razón de la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta…

Y A PROPÓSITO DE poblanos. Panistas exhibieron la aparición de espectaculares con la imagen del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, con miras a la jornada electoral de 2024. En nota de El Sol de Puebla se informa que la diputada federal, Ana Teresa Orozco y el dirigente municipal Jesús Zaldívar Benavides, compartieron fotografías a través de sus redes sociales en la que se observan los espectaculares, uno ubicado en la autopista México-Puebla.. Así que le sigue lloviendo en la milpita de don Ignacio Mier, coordinador de la diputación morenista en San Lázaro y además Presidente de la JUCOPO…Resulta que el jueves pasado en una conferencia de prensa nos informan que el diputado morenista, Mario Rafael Llergo, lanzó señalamientos contra la periodista Margarita Nicolás, mientras que la diputada Marisol Gasé bajó del podio para encarar al reportero Alfredo Flores.

No hubo zafarrancho porque la prensa tiene educación y criterio por lo que se alejaron, no sin advertirles que ellos abusan por tener fuero. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, acudió a la sala de prensa para disculparse con la prensa. Más tarde el legislador poblano envió un lunch de “chapatas” a los comunicadores que los rechazaron e inscribieron sobre ellos “La fuente no se toca”…Y hay más sobre la “inocentada”, o aparición de duendes como dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre unos párrafos de última hora que se clavaron en la minuta del Plan “B” q1ue se envió al Senado que estos momentos se encuentra en alerta máxima…Hasta la próxima…D.M.