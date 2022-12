Las Marchas y el PRI…Así fue…Así es…Así será…

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Ayer (domingo) fue el día de…como ocurría en los buenos tiempos de PRI, de entonces…de la época de partido único que cada determinado tiempo, llenaba las calles de la capital poblana de militantes de sus diversos sectores (Popular, Obrero, Campesino, Femenil y Juvenil, así como otros organismos). En esos tiempos, se habló de “acarreos”, de miles de participantes, en marchas, manifestaciones, mítines. Después aparecieron “los transportados políticos”…El apoyo era en favor de candidatos a Presidentes de la República y Gobernadores. Concluidos los acontecimientos empezaban las voces a manifestare las cifras de los participantes. Al día siguiente la mayor parte de los medios, como noticia principal presentaban las mejores crónicas del trascendente espectáculo. Eso ocurrió con la marcha, manifestación, desfile; sólo me refiero a jornadas de partidos políticos y gubernamentales, que se efectuó el domingo.

Recuerdo una “caminata” de 1998 cuando Melquiades Morales Flores, fue registrado como candidato a gobernador. Se rumoraba que el favorito era José Luis Flores, Secretario de Finanzas apoyado por el entonces gobernador, Manuel Bartlett Díaz, pero…le ganó el pueblo priísta. Para demostrar esa fuerza, el día del registro ante el CDE, cientos de compadres y amigos personales, de todo el estado, le organizaron, con el priísmo una marcha que se inició desde la esquina de la 19 sur y Avenida de La Paz; atravesó el Paseo Bravo, llegó a las oficinas prístas de la 8 Poniente y el desfile concluyó en nla 5 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. Se dijo que gran parte de los invitados acudieron en apoyo al amigo y al compadre con sus propios recursos y medios. Fueron miles y miles, dirían unos 80 mil participantes, en ese 1998. El evento tuvo gran difusión en todos los medios.

Indudable que hubo el llamado acarreo de personas. Cientos de autobuses, de todas las líneas foráneas, y de servicio de transporte público de la capital y municipios, Ocuparon las principales calles del Centro Histórico y zonas aledañas, con sus consabidos apoyos para la transportación y alimentación de las personas “gustosas” de participar en las fiestas político partidistas del PRI, como ahora. Y se puede hablar de eventos del desaparecido doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara, Guillermo Jiménez Morales, Mario Marín Torres, del extinto Rafael Moreno Valle. No tan multitudinarios los casos de Mariano Piña Oñaya y Manuel Bartlett Díaz.

El resultado de la convocatoria de la dirigencia de Morena y del gobernador Miguel Barbosa Huerta para apoyar al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de la transformación quede de la 4T, me recordó al PRI, que no se ha ido. Prevalece el músculo del PRI, de antes, ahora en el llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Llegaron miles de invitados de la sierra norte, de la sierra nororiental, de la sierra negra, de la mixteca. De toda la entidad llegaron, desvelados los más alejados, que tuvieron que viajar de madrugada…No hubo sectores pero allí estaban obreros de la CTM con su dirigente estatal, Leobardo Soto Martínez, maestros de las Secciones LI y 23, alcaldes, diputados locales, el senador Alejandro Armenta Mier. No faltaron los mariachis, mantas, pancartas, Autobuses, autos y menos una botanita…La cifra que circuló en esta ocasión en esta ocasión fue de 100 mil…Así fue, así es, así será…hasta cuando…hasta que…

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, dio a conocer inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos para la construcción de unidades hospitalarias en esta capital, Cuautlancingo, Amozoc y Tepeaca para los próximos 3 años. Esto ocurrió durante una reunión con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta. Gran parte de la inversión será en infraestructura, cimentación, obra civil e instalaciones. La obra de Cuautlancingo es la más avanzando… La construcción del nuevo hospital de San Alejandro concluirá el 24 de Mayo del 2024 y será puesto en servicio el 15 de julio de ese año. La remodelación de La Margarita, también se va hasta Mayo del 24….

La maestra, Verónica Sandoval Castañeda, – Licenciada en Derecho, y Maestra en Administración e Impartición de Justicia por la Universidad Autónoma de Nayarit, rindió protesta como Encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE, cargo que ocupó el doctor Marcos Rodríguez del Castillo. La maestra Sandoval Castañeda, es miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional –SPEN- desde 2011 y se desempeñó en el mismo cargo en la Junta Local de Sinaloa; también ocupó las Vocalías Ejecutivas Distritales en Apatzingán, Michoacán, y en Culiacán, Sinaloa. Hasta el 30 del pasado noviembre, se desempeñó como Vocal Secretaria de la Junta Local de Nayarit, y a partir de este 1 de diciembre dirigirá los trabajos en materia electoral en la entidad. Durante su mensaje expresó su compromiso de sumarse a los esfuerzos institucionales que estarán encaminados a consolidar las labores del Instituto…

Patricia Estrada, Érika Rivero, Leticia García Polo, Vicky Fuentes, Carolina Fernández y Claudia García Polo, son mujeres periodistas poblanas que acudieron recientemente al Senado de la República, donde recibieron un reconocimiento por su trayectoria, de manos del senador Alejandro Armenta Mier, actualmente Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. En su mensaje el legislador ponderó el trabajo profesional de las colegas comunicadoras…Armenta Mier que está apuntado para la candidatura de Morena para gobernar la entidad poblana, en esos primeros días del último mes de 2022, estuvo en el zócalo de la capital poblana, obsequiando árboles forestales, y plantas de Nochebuena, para que prevalezca el espíritu navideño, el sábado acudió a la Sierra Norte y en Zacapoaxtla y Huehuetla, presentó su libro “La Pandemia de los Edulcorantes en México”…Por otra parte, de acuerdo a lo publicado en el periódico digital “Cambio” (Ignacio) “Nacho” Mier regaló aguinaldos a los vecinos de la Junta auxiliar que celebraron el inicio de la temporada decembrina con la fiesta navideña. El evento se llevó a cabo en la Plaza de la comunidad a un costado del Volcán El Cuexcomate…Y es que “el coordinador de Morena en San Lázaro fue el invitado de honor en el encendido del árbol de Navidad de la Junta Auxiliar de La Libertad”. En su mensaje, Mier Velazco destacó “Estamos en esta época en la que se reconcilian los seres humanos, en los que compartimos los creyentes y los no creyentes, esta temporada nos une. Incluso, los países que están en conflicto o están en guerra hacen una tregua; es una temporada de paz y conflicto”… Hasta la próxima…D.M.