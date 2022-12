Los profesionales de la Psicología han desempeñado una función importante durante la pandemia: Lilia Cedillo

Preside Rectora Lilia Cedillo Segundo Informe del director de la Facultad de Psicología, José Luis Rodríguez Sánchez

Tras indicar que la pandemia puso en tela de juicio las ideas, normas y comportamientos sociales y culturales, lo cual generó procesos de convivencia inusuales, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez resaltó la labor realizada por los profesionales de la Psicología, quienes han brindado apoyo y acompañamiento en esta contingencia sanitaria, sobre todo a los estudiantes.

“Uno siempre valora el trabajo de un profesionista del área de la salud y en particular, de la Psicología. La pandemia nos hizo ver la necesidad de ustedes, de su apoyo y acompañamiento. Llevaron un poco de tranquilidad y estabilidad emocional a nuestros estudiantes. En el día a día me doy cuenta de lo importante que son como profesionistas, de cuánta falta nos hace a los seres humanos ser escuchados. Ustedes tienen ese don: escuchar, orientar, acompañar y hacernos sentir que no estamos solos”, expresó.

En el Segundo Informe de Actividades del director de la Facultad de Psicología, José Luis Rodríguez Sánchez, la Rectora de la BUAP destacó la consolidación de esta unidad académica, el aumento de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de perfiles Prodep y en el Padrón de Investigadores de la institución, así como logros en el examen EGEL del Ceneval y en la calidad educativa y formación de sus egresados.

Por su parte, José Luis Rodríguez Sánchez puso énfasis en la acreditación de la Licenciatura en Psicología por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), en la incorporación al nivel I del Padrón EGEL de Psicología a Programas de Alto Rendimiento, en la obtención del primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis del CNEIP y en la incorporación de esta facultad a la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI).

En este informe refirió que la planta docente está integrada por 72 profesores, de ellos 65 atienden el programa de licenciatura y siete el posgrado; 34 son de tiempo completo, 11 medio tiempo y 27 hora clase, además hay 17 colaboradores, para atender una matrícula de 2 mil 57 estudiantes de licenciatura y 24 de posgrado.

Del total de profesores, 11 están dentro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, 12 tienen perfil Prodep, 11 pertenecen al Padrón de Investigadores de la Institución, 43 son tutores y participan en tres cuerpos académicos (uno Consolidado, otro en Consolidación y uno más en Formación). Además, hay un registro de 32 artículos publicados en revistas indizadas.

En vinculación social, el doctor Rodríguez Sánchez notificó la creación del Centro de Acompañamiento y Gestión Estudiantil que atendió a mil 117 estudiantes y reabrió el Servicio Clínico de Psicología (SECLIPSI), con la atención de más de 700 solicitudes. Este último se brinda en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y en el Complejo Regional Nororiental, y se pretende establecer una sede en el Área de la Salud, en la Facultad de Estomatología.

De igual manera, informó de la apertura de seis diplomados y actividades extracurriculares, la realización de diversos congresos y los lazos de compatibilidad académica establecidos con la Facultad de Medicina, en específico con la Licenciatura en Nutrición Clínica. Se prevé impartir una especialidad en deporte, en colaboración con una universidad cubana.

En el año de su informe, recordó que se entregó el edificio San Jerónimo y el edificio anexo, espacio con una biblioteca de Posgrado, cámaras Gesell -una de estas la primera en su tipo en el país-, tres auditorios, tres laboratorios y áreas para la prestación de servicios a la comunidad. En tanto, en el Edificio Silos se habilitaron cubículos, se colocaron lockers y luminaria, y se remodeló la cancha.

Tras agradecer el esfuerzo de los integrantes de la Facultad de Psicología, para el logro de todas estas acciones y resultados, el director consideró la necesidad de incrementar servicios, desarrollar más programas de posgrado, apoyar la investigación y plantear una nueva licenciatura, retos que permitirán fortalecer a esta unidad académica y tener el mejor programa de licenciatura del país.