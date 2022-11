Staff/RG

La información oportuna de comercio exterior de octubre de 2022 registró un déficit comercial de 2 012 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 2 799 millones de dólares en el mismo mes de 2021.

En los primeros diez meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 27 309 millones de dólares.

EXPORTACIONES

En octubre de 2022, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 49 275 millones de dólares, cifra integrada por 46 383 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 892 millones de dólares de petroleras. Así, las exportaciones totales reportaron un incremento anual de 17.7 %, resultado de avances de 18.5 % en las exportaciones no petroleras y de 6.9 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 19.1 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 15.3 por ciento.

En octubre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron una caída mensual de 4.17 %, reflejo de descensos de 3.69 % en las exportaciones no petroleras y de 11.09 % en las petroleras.

IMPORTACIONES

El valor de las importaciones de mercancías fue de 51 287 millones de dólares, en octubre de 2022. El monto implicó un crecimiento anual de 14.8 %, producto de avances de 15 % en las importaciones no petroleras y de 13.5 % en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron alzas anuales de 14.3 % en las importaciones de bienes de consumo, de 14.3 % en las de bienes de uso intermedio y de 21.7 % en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron una reducción mensual de 2.36 %, derivada de retrocesos de 0.11 % en las importaciones no petroleras y de 17.66 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron caídas mensuales de 12.16 % en las importaciones de bienes de consumo, de 0.98 % en las de bienes de uso intermedio y un incremento de 0.61 % en las importaciones de bienes de capital.