Aprueban en Comisión informes individuales de los ejercicios 2018 y 2019 remitidos por la ASE

-Además, el órgano colegiado aprobó el dictamen por el que se declara el inicio de funciones de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado

RDS/STAFF

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla aprobó 28 informes individuales del ejercicio 2018 y 317 informes individuales del ejercicio 2019, como parte del procedimiento de fiscalización y revisión de cuentas públicas.

Durante la sesión que encabezó la diputada Jocelyn Olivares López también se aprobó el dictamen por el que se declara el inicio de funciones de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen del análisis de 28 informes individuales del ejercicio 2018 remitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en los que se encuentran municipios, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, así como el Poder Ejecutivo y Legislativo.

No. Ente Fiscalizado

1 Amozoc

2 Aquixtla

3 Atzitzihuacán

4 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

5 Chalchicomula de Sesma

6 Chiautla

7 Chichiquila

8 Chila de la Sal

9 Chilchotla

10 Ciudad Modelo

11 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla

12 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla

13 Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

14 Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl

15 Instituto Electoral del Estado

16 Ocoyucan

17 Poder Ejecutivo del Estado de Puebla

18 Poder Legislativo del Estado de Puebla

19 Puebla

20 Quecholac

21 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma

22 Tecali de Herrera

23 Tepexi de Rodríguez

24 Tlanepantla

25 Tochtepec

26 Tribunal Electoral del Estado

27 Venustiano Carranza

28 Xiutetelco

En cumplimiento con los procesos de fiscalización, las y los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen del análisis de 317 informes individuales del ejercicio 2019, remitidos por la ASE, que considera la revisión de municipios, organismos públicos descentralizados, fideicomisos, organismos autónomos, así como los tres Poderes del Estado.

No. Ente Fiscalizado

1 Acajete

2 Acateno

3 Acatlán

4 Acatzingo

5 Acteopan

6 Agenda Digital

7 Ahuacatlán

8 Ahuatlán

9 Ahuazotepec

10 Ahuehuetitla

11 Ajalpan

12 Albino Zertuche

13 Aljojuca

14 Altepexi

15 Amixtlán

16 Amozoc

17 Aquixtla

18 Atempan

19 Atexcal

20 Atlequizayán

21 Atlixco

22 Atoyatempan

23 Atzala

24 Atzitzihuacán

25 Atzitzintla

26 Axutla

27 Ayotoxco de Guerrero

28 Calpan

29 Caltepec

30 Camocuautla

31 Cañada Morelos

32 Carreteras de Cuota Puebla

33 Caxhuacan

34 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

35 Chalchicomula de Sesma

36 Chapulco

37 Chiautla

38 Chiautzingo

39 Chichiquila

40 Chiconcuautla

41 Chietla

42 Chigmecatitlán

43 Chignahuapan

44 Chignautla

45 Chila

46 Chila de la Sal

47 Chilchotla

48 Chinantla

49 Ciudad Modelo

50 Coatepec

51 Coatzingo

52 Cohetzala

53 Cohuecan

54 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla

55 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla

56 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla

57 Comisión de Derechos Humanos

58 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla

59 Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

60 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla

61 Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

62 Convenciones y Parques

63 Coronango

64 Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana

65 Coxcatlán

66 Coyomeapan

67 Coyotepec

68 Cuapiaxtla de Madero

69 Cuautempan

70 Cuautinchán

71 Cuautlancingo

72 Cuayuca de Andrade

73 Cuetzalan del Progreso

74 Cuyoaco

75 Domingo Arenas

76 El Colegio de Puebla A.C.

77 Eloxochitlán

78 Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

79 Epatlán

80 Esperanza

81 Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención

82 Fideicomiso Público denominado “Banco Estatal de Tierra”

83 Fideicomiso Público denominado “Comisión Estatal de Vivienda de Puebla”

84 Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl

85 Fiscalía General del Estado de Puebla

86 Fondo para el Fortalecimiento a la Microempresa

87 Francisco Z. Mena

88 General Felipe Ángeles

89 Guadalupe

90 Guadalupe Victoria

91 Hermenegildo Galeana

92 Honey

93 Huaquechula

94 Huatlatlauca

95 Huauchinango

96 Huehuetla

97 Huehuetlán el Chico

98 Huehuetlán el Grande

99 Huejotzingo

100 Hueyapan

101 Hueytamalco

102 Hueytlalpan

103 Huitzilan de Serdán

104 Huitziltepec

105 Industrial de Abastos Puebla

106 Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla A. C.

107 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

108 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

109 Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla

110 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano

111 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla

112 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla

113 Instituto Electoral del Estado de Puebla

114 Instituto Estatal de Educación para Adultos

115 Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

116 Instituto Municipal de Planeación

117 Instituto Municipal del Deporte de Puebla

118 Instituto Poblano de Asistencia al Migrante

119 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio

120 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

121 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán

122 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango

123 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan

124 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte del Estado de Puebla

125 Instituto Tecnológico Superior de Libres

126 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

127 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

128 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez

129 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán

130 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec

131 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza

132 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

133 Ixcamilpa de Guerrero

134 Ixcaquixtla

135 Ixtacamaxtitlán

136 Ixtepec

137 Izúcar de Matamoros

138 Jalpan

139 Jolalpan

140 Jonotla

141 Jopala

142 Juan C. Bonilla

143 Juan Galindo

144 Juan N. Méndez

145 La Magdalena Tlatlauquitepec

146 Lafragua

147 Libres

148 Los Reyes de Juárez

149 Mazapiltepec de Juárez

150 Mixtla

151 Molcaxac

152 Museos Puebla

153 Naupan

154 Nauzontla

155 Nealtican

156 Nicolás Bravo

157 Nopalucan

158 Ocotepec

159 Ocoyucan

160 Olintla

161 Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán

162 Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán

163 Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla

164 Oriental

165 Pahuatlán

166 Palmar de Bravo

167 Pantepec

168 Petlalcingo

169 Piaxtla

170 Poder Judicial del Estado de Puebla

171 Poder Legislativo

172 Puebla

173 Quecholac

174 Quimixtlán

175 Rafael Lara Grajales

176 Rastro Regional Zacatlán- Chignahuapan

177 San Andrés Cholula

178 San Antonio Cañada

179 San Diego la Mesa Tochimiltzingo

180 San Felipe Teotlalcingo

181 San Felipe Tepatlán

182 San Gabriel Chilac

183 San Gregorio Atzompa

184 San Jerónimo Tecuanipan

185 San Jerónimo Xayacatlán

186 San José Chiapa

187 San José Miahuatlán

188 San Juan Atenco

189 San Juan Atzompa

190 San Martín Texmelucan

191 San Martín Totoltepec

192 San Matías Tlalancaleca

193 San Miguel Ixitlán

194 San Miguel Xoxtla

195 San Nicolás Buenos Aires

196 San Nicolás de los Ranchos

197 San Pablo Anicano

198 San Pedro Cholula

199 San Pedro Yeloixtlahuaca

200 San Salvador el Seco

201 San Salvador El Verde

202 San Salvador Huixcolotla

203 San Sebastián Tlacotepec

204 Santa Catarina Tlatempan

205 Santa Inés Ahuatempan

206 Santa Isabel Cholula

207 Santiago Miahuatlán

208 Santo Tomas Hueyotlipan

209 Secretaría de Salud (servicios de Salud del Estado de Puebla)

210 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

211 Sistema Estatal de Telecomunicaciones

212 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán

213 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo

214 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

215 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma

216 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan

217 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo

218 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria

219 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo

220 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huixcolotla

221 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla

222 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros

223 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres

224 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla

225 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan

226 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

227 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco

228 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

229 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán

230 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca

231 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatluquitepec

232 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez

233 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla

234 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán

235 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla

236 Soltepec

237 Tecali de Herrera

238 Tecamachalco

239 Tecomatlán

240 Tehuacán

241 Tehuitzingo

242 Tenampulco

243 Teopantlán

244 Teotlalco

245 Tepanco de López

246 Tepango de Rodríguez

247 Tepatlaxco de Hidalgo

248 Tepeaca

249 Tepemaxalco

250 Tepeojuma

251 Tepetzintla

252 Tepexco

253 Tepexi de Rodríguez

254 Tepeyahualco

255 Tepeyahualco de Cuauhtémoc

256 Tetela de Ocampo

257 Teteles de Ávila Castillo

258 Teziutlán

259 Tianguismanalco

260 Tilapa

261 Tlachichuca

262 Tlacotepec de Benito Juárez

263 Tlacuilotepec

264 Tlahuapan

265 Tlaltenango

266 Tlanepantla

267 Tlaola

268 Tlapacoya

269 Tlapanalá

270 Tlatlauquitepec

271 Tlaxco

272 Tochimilco

273 Tochtepec

274 Totoltepec de Guerrero

275 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla

276 Tribunal Electoral del Estado de Puebla

277 Tulcingo

278 Tuzamapan de Galeana

279 Tzicatlacoyan

280 Universidad Intercultural del Estado de Puebla

281 Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Ahuacatlán

282 Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Chilchotla

283 Universidad Politécnica de Amozoc

284 Universidad Politécnica de Puebla

285 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

286 Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla

287 Universidad Tecnológica de Huejotzingo

288 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

289 Universidad Tecnológica de Oriental

290 Universidad Tecnológica de Puebla

291 Universidad Tecnológica de Tecamachalco

292 Universidad Tecnológica de Tehuacán

293 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

294 Venustiano Carranza

295 Vicente Guerrero

296 Xayacatlán de Bravo

297 Xicotlán

298 Xicotepec

299 Xiutetelco

300 Xochiapulco

301 Xochiltepec

302 Xochitlán de Vicente Suárez

303 Xochitlán Todos Santos

304 Yaonahuac

305 Yehualtepec

306 Zacapala

307 Zacapoaxtla

308 Zacatlán

309 Zapotitlán

310 Zapotitlán de Méndez

311 Zaragoza

312 Zautla

313 Zihuateutla

314 Zinacatepec

315 Zongozotla

316 Zoquiapan

317 Zoquitlán

Asimismo, la Comisión avaló los dictámenes con diversos proyectos de resolución de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades, a substanciarse por la Auditoría Superior del Estado, tal como se describe:

No. No. P.A. Titular Ente Fiscalizado Periodo o Ejercicio

1 P.A. 38/2016 José Antonio Garrido Natarén Universidad Tecnológica de Tecamachalco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

2 P.A. 18/2018 Carlos Alejandro Valdez Tenorio Acatzingo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

3 P.A. 44/2018 Margarito Juan Méndez Rodríguez San Miguel Ixitlán Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

4 P.A. 54/2018 Aurelio Rojas Martínez Zacapala Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

5 P.A. 56/2018 Guillermo Lobato Toral Zacapoaxtla Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

6 P.A. 15/2014 Ramón Sabino Rojas Santa Inés Ahuatempan Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011

7 P.A. 39/2015 Dolores Sánchez Pérez Tepemaxalco Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011

8 P.A. 45/2015 Jorge Vidal Sánchez González Mazapiltepec de Juárez Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

9 P.A. 11/2016 Víctor Octavio Olea Moreno Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

10 P.A. 15/2016 Amado Peñuela Olivares Atoyatempan Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

11 P.A. 17/2016 Hernán Cortés Vélez Coatzingo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

12 P.A. 29/2016 Pedro Arturo Reyes Vargas San Pedro Yeloixtlahuaca Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

13 P.A. 55/2016 Alejandro Quintana Chinos Jolalpan Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

14 P.A. 61/2016 Pedro Arturo Reyes Vargas San Pedro Yeloixtlahuaca Del 01 de Enero al 14 de Febrero 2013

15 P.A. 65/2016 Gabriel Madariaga Campos Teotlalco Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

16 P.A. 05/2017 Ángel Osorio Nicolás Huitziltepec Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

17 P.A. 11/2017 Ángel Osorio Nicolás Huitziltepec Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

18 P.A. 03/2018 Cirilo Munguía Espíndola Mixtla Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

19 P.A. 21/2018 Jaime Gutiérrez Zúñiga Axutla Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

20 P.A. 31/2018 Braulio García Lezama San Diego la Mesa Tochimiltzingo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

21 P.A.87/2018 Edgar Fernando Medina Vargas San Juan Atenco Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

22 P.A. 89/2018 Teófilo Javier Hernández San Juan Atzompa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

23 P.A. 40/2015 Federico Neri Montalvo Eloxochitlán Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

24 P.A. 30/2016 Gregorio Martínez Ballesteros San Sebastián Tlacotepec Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

25 P.A. 32/2016 Ángel Gilberto Malpica Hernández Tepetzintla Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

26 P.A. 60/2016 Horacio Castillo López Rafael Lara Grajales Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

27 P.A. 14/2017 Fabio Guzmán Martínez Tepeyahualco Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

28 P.A. 22/2017 Juan Enrique Rivera Reyes Chignahuapan Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

29 P.A. 30/2017 Inocencio Muñoz Morales Tepemaxalco Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

30 P.A. 32/2018 Juan Enrique Rivera Reyes Chignahuapan Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

31 P.A. 50/2018 José Efraín García García Tlanepantla Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

32 P.A. 62/2018 José Hugo Marín Torres Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

33 P.A.72/2018 Misael Aldama Martínez Cohuecan Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

34 P.A. 74/2018 Fausto Sainos Gómez Ixtepec Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

35 P.A. 78/2018 Artemio García Núñez Tianguismanalco Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

36 P.A. 21/2013 Ramiro González Vieyra Tlachichuca Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011

37 P.A. 17/2017 Maricela Ramos Jiménez Atzitzihuacan Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

38 P.A. 85/2018 Edgar Fernando Medina Vargas San Juan Atenco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

39 P.A. 54/2012 Jorge Arnulfo Camacho Foglia Teziutlán Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

40 P.A. 50/2013 Jorge Arnulfo Camacho Foglia Teziutlán Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011

41 P.A. 92/2014 Eliseo Braulio Zayas Jaen Acatzingo Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011

42 P.A. 26/2016 Horacio Castillo López Rafael Lara Grajales Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

43 P.A.70/2016 José Antonio Garrido Natarén Universidad Tecnológica de Tecamachalco Del 01 de Enero al 09 de Abril de 2014

44 P.A. 30/2018 José Ramiro López Medina Chiautzingo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

45 PA.102/2018 Fabio Guzmán Martínez Tepeyahualco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

46 P.A.123/2014 Jesús Ernesto Valerio Vázquez Chalchicomula de Sesma Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011

47 P.A. 59/2016 Gerónimo Efraín Solano Espinoza San Gabriel Chilac Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

48 P.A. 25/2018 José Cuautle Varela Ocoyucan Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

49 P.A. 29/2018 Erik Lucero Sánchez Piaxtla Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

50 P.A. 35/2018 Francisco Alejandro Mendoza San Juan Atenco Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

51 P.A. 49/2018 Onésimo Victoriano Aquino Castelán Xochiltepec Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

52 P.A.55/2018 José Armando Sánchez Jiménez Zacapoaxtla Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

53 P.A. 63/2018 Luis Alejandro Fabre Bandini Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

54 P.A. 78/2016 Rogelio León Barranco Acajete Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

55 P.A. 57/2012 Mariano de Gante Rodríguez Hueytamalco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

56 P.A. 07/2015 José Alejandro Onésimo Cortés Gómez Guadalupe Victoria Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

57 P.A. 09/2015 José Alejandro Onésimo Cortés Gómez Guadalupe Victoria Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2011

58 P.A. 41/2015 Doloresno Sánchez Pérez Tepemaxalco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

59 P.A. 15/2018 Álvaro Arroyo Bass Tlaxco Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

60 P.A.23/2018 José Cuautle Varela Ocoyucan Del 01 de Enero al Diciembre de 2013

61 P.A. 06/2018 Margarito Juan Méndez Rodríguez San Miguel Ixitlán Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

62 P.A. 17/2015 Álvaro Arroyo Bass Tlaxco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

63 P.A. 47/2015 Amador Santiago Juárez Aguilar Santa Catarina Tlaltempan Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

64 P.A. 23/2016 Alejandro Quintana Chinos Jolalpan Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

65 P.A. 35/2016 Dolores Sánchez Pérez Tepemaxalco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

66 P.A. 79/2016 Álvaro Cabrera Alonso Cuayuca de Andrade Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

67 P.A. 54/2015 Yazmín Alonso Ramírez San Martín Texmelucan Del 21 de Marzo al 14 de Septiembre de 2012

68 P.A. 23/2015 Carlos Aguilar Muñoz Teziutlán Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2013

69 P.A. 25/2016 Jorge Vidal Sánchez González Mazapiltepec de Juárez Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

70 P.A. 57/2016 Jorge Vidal Sánchez González Mazapiltepec de Juárez Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

71 P.A. 95/2016 Lauro César Franco López Tlaxco Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

72 P.A. 99/2016 José Francisco Sánchez Lucero Piaxtla Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

73 P.A. 11/2018 Mariano Solís Sánchez Chiautzingo Del de Enero al 31 de Diciembre de 2012

74 P.A. 27/2018 Melitón Guzmán Vallejo Pahuatlán Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

75 P.A.124/2016 Ernestina Fernández Méndez Tehuacán Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

76 P.A. 18/2017 Carlos Alejandro Valdez Tenorio Acatzingo Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

77 P.A.137/2016 Alberto Ramos Morán Atzala Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

78 P.A. 15/2017 Alejandro Javier Becerra Salazar Amixtlán Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

79 P.A. 23/2017 Julián Vázquez Ramírez Huitziltepec Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

80 P.A. 07/2018 Amador Santiago Juárez Aguilar Santa Catarina Tlaltempan Del 01 de Enero al 14 de Febrero de 2014

En otro punto del orden del día, las y los integrantes de la Comisión aprobaron diversas reformas al Reglamento Interno de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, a fin de precisar algunas de sus funciones y atribuciones.

Al respecto, el diputado Eduardo Castillo López señaló que la Unidad Técnica trabajará en conjunto la ASE y expresó a la titular del organismo, Gabriela Lepe Quiroz, que cuenta con el apoyo de las y los legisladores.

En tanto, durante la Comisión también se aprobó el dictamen mediante el cual se declara el inicio de funciones de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

Sobre el tema, la diputada Jocelyn Olivares recordó que el pasado 11 de febrero se dictaminó el decreto para la creación de la Unidad Técnica que depende de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del Congreso del Estado, se expidió su reglamento y documentos de trabajo. Dijo que los asuntos que se encuentren en trámite ante el Órgano Interno de Control en la ASE se remitirán para su atención, desahogo y resolución.

Durante la sesión de la Comisión se dio cuenta de cinco asuntos más, fueron peticiones municipales respecto a procesos de fiscalización y para informar la solicitud de licencias, así como de renuncias en diferentes Ayuntamientos.

En asuntos generales, la diputada Jocelyn Olivares y el diputado Eduardo Castillo hicieron un reconocimiento a los trabajadores de la ASE que estuvieron presentes durante la Comisión para atender las dudas de los legisladores.

En la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado también estuvieron presentes las y los diputados Karla Martínez Gallegos, Erika Patricia Valencia Ávila, Oswaldo Jiménez López, Carlos Navarro Corro y Juan Enrique Rivera Reyes.