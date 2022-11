Últimas funciones de El Camino del Colibrí

Staff/RG

Espectáculo interdisciplinario familiar

Basado en las dos leyendas mexicanas

El camino del Colibrí es un espectáculo para todo público que conjuga tradición, danza y música. Está dirigida al público infantil, sin embargo, en un disfrute también para todos los adultos. Los asistentes disfrutarán de forma lúdica en el lapso de una hora sobre dos leyendas tradicionales mexicanas: la leyenda mexica del Colibrí y la leyenda de la Flor del Cempasúchil, mismas que resaltan la importancia de la amistad, el compromiso, el amor, la determinación y la resiliencia en la juventud.

También disfrutarán de música en vivo y danza, así como de lenguas indígenas, en específico el náhuatl.

A través de la reinterpretación de estas dos leyendas, la obra El Camino del Colibrí | In Huitzili Octli, cuenta una historia de dos jóvenes (Piltontli y Huitzilin Cihuatltli) que comenzó desde su infancia, pues se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores del lugar donde vivían. Con el paso del tiempo, entre risas y grandes momentos, empezó a florecer un amor muy natural entre ellos, basado en su gran amistad. Cuenta la leyenda que todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh (dios del sol), él parecía sonreírles desde las alturas ante la ofrenda, y ellos juraron quererse por siempre, incluso más allá de la muerte. Tiempo después Amatlamatqui (Chamán), decidió poner a prueba su cariño y pidió a Huitzilin Cihuatltli que superara nueve pruebas en el Mictlá (el reino de los muertos).

Tras la noticia Piltontli sintió que su corazón se quebraba de dolor y decidió subir por última vez a la montaña para implorarle a Tonatiuh (el dios sol), que los volviera a reunir. Así Piltontli y Huitzilin emprenden este camino para volverse a encontrar. Huitzilin Cihuatltli atraviesa las nueve pruebas. Mientras tanto, Tonatiuh (el dios sol), conmovido por la súplica de Piltontli, lanzó uno de sus rayos que al tocar al joven lo convirtió en una hermosa flor de intenso color que brillaba como los rayos del sol.

Huitzilin Cihuatltli saliendo victoriosa de las nueve pruebas fue transformada en un hermoso colibrí y regresó en busca de Piltontli y amoroso se posó en el centro de la flor. A partir de ese momento, los dos jóvenes siempre se mantendrían unidos, unidos mientras existan las flores de cempasúchil y los colibríes.

Danza Visual es un dispositivo creacional radicado en la Ciudad de México desde el 2009. Como proyecto diversificado, la compañía de artes escénicas tiene una permanente programación en los espacios escénicos más importantes del país además de ser un constante invitado en encuentros y festivales artísticos tanto en México, como en el extranjero. Ha llevado a cabo colaboraciones artísticas importantes con la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, Ai Do Project (España), Luna Dance Theatre de Chicago, el Instituto Superior de Artes Escénicas de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otros. En el ámbito de la gestión cultural, además de ser un ponente regular en simposios, coloquios, encuentros y mesas de debate, ha diseñado e implementado proyectos de intervención cultural para el Centro de Producción de Danza Contemporánea del INBA, el foro Un Teatro, Alternativa Escénica, el foro Chilango y el estudio de danza La Cantera, el Festival Internacional Danza Extrema, entre otros. Todo esto amén de asesorías y consultorías a empresas culturales diversas tanto en México, como en el extranjero.

EL CAMINO DEL COLIBRÍ

Idea Original: Patricia Marín

Dirección: Patricia Marín

Producción: Danza Visual

Patricia Marín + Rogelio Marín + Leonardo Beltrán

Música Original: Rogelio Marín

Diseño de Vestuario, Iluminación y escenografía: Mauricio Ascencio

Asistente de dirección: Jonathan Alavés

Piano y ópera: Rogelio Marín

Guitarra: César Romero Benavides

Violinista: Jessica Contreras Segura

Cantante: Lourdes Escutia

Elenco:

-Huitzilin Cihuatltli | Niña Colibrí (contemporáneo, aéreo, acobracia Carina Herrera Luna

-Amatlamatqui | Chamán (contemporáneo, ballet, voz, actuación): Víctor Leonardo Beltrán Albores

-Piltontli | niño: (contemporáneo, folckor) Luis Ortega

-Xoloitzcuintle | Perro (contemporáneo): Sergio Vázquez

-Tezcatlipoca niño | El espejo que humea (contemporáneo, patines, acobracia): Tlathui Maza Valenzuela

-Mictlantecuhtli – Dios de la muerte niño (contemporáneo, folckor, cajón, voz): Juan Pablo Sosa

-Mictecacíhuat, Diosa de la muerte Coatlicue niña (contemporáneo, folckor, cajón): Karla Rosales

-Danzante: Fabiola Cabrera Castañeda

-Miztli –Gato alebrije: (contemporáneo, folckor, voz): Samantha Navarez

-Cempasúchil (contemporáneo, cyr wheel) Yseye Appleton

-Cempasúchil 2 (malabares): Fuensanta Rodíguez

