Empatan Polvorita Salinas y Pelusa Gaona en función de Acapulco

Arlette Hernández

*Ven dos jueces empatar a 57 puntos a las peleadoras

En una decisión polémica de los jueces del combate, la boxeadora coahuilense, María “Polvorita” Salinas, empató su pelea, en peso mosca, ante la capitalina Esmeralda “Pelusa” Gaona, durante la función celebrada en el Auditorio GNP Seguros de Acapulco, Guerrero.

Dicha velada fue celebrada como parte de los eventos de clausura de la 60 Convención Internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y donde dos de los tres jueces decretaron empate mayoritario, al entregar su tarjeta con 57 puntos para ambas pugilistas y sólo uno de ellos dio victoria a la oriunda de Saltillo por 60-51.

En el primer asalto, de seis a que estaba pactado el encuentro, ambas peleadoras intercambiaron contactos al centro del cuadrilátero, con Salinas conectando los mejores golpes.

Por su parte, Gaona (7-4-2) respondió al embate de su oponente con volados y ganchos al hígado. “Polvorita” se defendió, a continuación, con ráfagas de golpes a la cabeza y cara de la capitalina, los cuales hicieron mella en su párpado izquierdo.

En el tercero y cuarto round siguió el intercambio de golpes al centro del ring, con “Pelusa” buscando acabar la contienda de un solo golpe, sabedora de que la coahuilense estaba dominando la misma.

En el quinto y sexto asalto, María continuó imponiendo las condiciones, ante la atenta mirada del tercero sobre la superficie, Ray Almendariz. Enseguida vino el anuncio del presentador del empate mayoritario y la incredulidad en el rostro de “Polvorita” y su esquina.

Salinas agradeció todo el apoyo a su entrenador y promotor, José Antonio Charro Hernández, a Anita y al apoyo de La Flor De Córdoba, ORPACK, COPAR, PET Envases De Occidente, IUV Universidad, Breves Deportivas, Motion Sports y M&A, al finalizar la velada boxística.

“No me gustó el resultado que me dieron, porque si vieran el gran esfuerzo que hice para esta gran pelea, trabajando y combinándolo con ser ama de casa, me voy triste, ya que se desacreditó todo mi esfuerzo arriba del ring, esperamos una revancha. A los jueces sólo me resta decirles que hay poner bien el ojo, no desanimar la labor del boxeador”, apuntó la pugilista coahuilense quien sumó su sexto empate profesional, a cambio de 25 victorias y ocho reveses.