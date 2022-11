Niños con cáncer y protección a la mujer, sin recursos para el 2023, acusó Rubén Moreira

RDS/Staff

Entrevista al coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira:

PREGUNTA.- ¿Qué van a hacer para controlar a toda esta hordas, que se están peleando, puros insultos, nada de calidad, que no se desborden las pasiones?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- El Presupuesto siempre desborda las pasiones y más cuando ahora no se va aprobando ninguna modificación, y entonces mucha gente en el país se va a quedar sin obras, se va a quedar sin recursos.

No hay fondos suficientes para muchos temas como la salud, como los niños con cáncer, como la protección de la mujer, y por eso, digamos, que se alienta la efervescencia de la Cámara. Pero bueno, es normal, y vamos a seguir el debate.

PREGUNTA.- ¿Hasta qué hora va a ser el debate, es decir, va a terminar hoy?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La Junta de Coordinación Política acordó, y espero que lo respete la Mesa, que discutiéramos de las 10 a las 9 de la noche, y que ahí se acomodara a los oradores.

En el caso del PRI todavía no pasa el primero de nosotros, porque todavía están discutiendo creo la introducción, el nombre y la fecha, por ahí anda.

Pero hoy empiezan a subir los diputados y las diputadas del PRI, hasta que se terminen todas nuestras reservas, las de nosotros son 600.

PREGUNTA.- ¿Entonces el rumor de que pudiera seguirse la Sesión hoy hasta la madrugada para terminarla de un jalón?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- El PRI no acepta, porque el acuerdo fue hasta las 9 de la noche.

PREGUNTA.- ¿Estarían dispuestos a agrupar a lo mejor algunas reservas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Le voy a decir por qué. Porque detrás de cada reserva, de las reservas pensadas, reflexionadas y legítimas, hay un grupo de población.

Entonces a mí no me parecen esos llamados de agrupar, porque entonces le estamos faltando el respeto a los electores, a los ciudadanos, y tampoco me parece que tratemos de violar los acuerdos de la Junta, porque bueno, entonces para qué estamos discutiendo tanto en la Junta.

PREGUNTA.- ¿Entre el PRI hay alguna reserva para fortalecer las policías estatales y municipales con lo del quinto transitorio?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hay 600 reservas, hay de seguridad, hay de turismo, hay de infraestructura, hay de salud.

PREGUNTA.- Pero particularmente.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí las hay, las hay. Ahora no la tengo presente, son 600.

PREGUNTA.- ¿Pero … acuerdo para la reforma …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí las hay, ya lo verás, y al rato les damos un desglose de las 600 de nosotros.

PREGUNTA.- ¿Entonces ustedes rechazarían esa invitación de la Mesa Directiva para agrupar estas reservas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros vamos a subirlas por separado. Si Acción Nacional las quiere juntar o el PRD o MORENA, ese es su tema.

PREGUNTA.- El PRD dice que no, que ellos van a subir cada una.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Porque nosotros tenemos, los diputados, los diputados tienen que ir a sus distritos a decirle a la gente lo que propusieron y lo que no se acordó por la mayoría.

PREGUNTA.- ¿Qué llamado le hacen a la población, a la ciudadanía para lo de la marcha del domingo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues cada quién sabe lo que hace. Nosotros estaremos en la marcha de la Ciudad de México.

PREGUNTA.- O sea que no hay día, se dice que el sábado terminaría ya, de acuerdo a la voz de la mayoría, que el sábado terminan esto.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues si ellos bajan todas sus reservas, pues puede terminar mañana. Nosotros no la vamos a bajar.

PREGUNTA.- Diputado, ayer hablaba usted de presiones para (…) es MORENA, la mayoría de MORENA.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Vea usted quiénes han estado afirmando que se compacte, usted lo está viendo, yo no estoy de acuerdo con compactar ¿por qué? porque, en mi tierra, por ejemplo, en mi tierra no hay recursos para los pueblos mágicos y ahorita la gente de Cuatro Ciénegas, de Candela, de Guerrero, de Muzquiz, de Arteaga, de Parras, están esperando, Viesca, están esperando ver que nosotros pedimos recursos para ellos.

Es que esto no es un trámite, es una cosa importante. Yo sé que vienen sábado y domingo, pero después vienen 12 meses de que no venimos a la Cámara, hombre.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues no se reunió.

PREGUNTA.- ¿No hay fecha todavía?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no sé, porque eso, pues es el grupo de trabajo.

PREGUNTA.- Pero ustedes son los coordinadores.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, pero no se ha reunido, no nos han informado, al rato te informo, al rato que vaya allá con mis aliados del PAN y del PRD.

PREGUNTA.- Sobre la denuncia en contra …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿De qué?

PREGUNTA.- De Samuel.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del ataque que le hace Samuel García a los municipios. Él que siempre se había quejado del centralismo es un autócrata, es un aprendiz de dictadorzuelo, eso es lo que es, y está reteniéndole los recursos a los municipios para tratar de doblar a los partidos para que no seleccionen fiscal, porque él quiere un fiscal a modo, es lo que él quiere.

Además ya me di cuenta que MC no lo respalda, porque ayer nada más se quejaron de que hablé del niño Colosio, pero no se quejaron de Samuel ¿o no? Sí salieron todos a defender al niño Colosio, pero no a Samuel.

Los atributos, la inteligencia y el pensamiento y la profundidad no se hereda, por eso le dije niño Colosio.