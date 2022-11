Por su 30 aniversario, el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, de la Facultad de Economía, realiza serie de conferencias

Los doctores Yeo Hyub Yoon, de la Universidad de Denver, y Javier Martínez Morales, de la UACH, hablaron sobre los sistemas financieros

RDS/STAFF

En las actividades alusivas al 30 aniversario del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Economía, la Facultad de Economía de la BUAP llevó a cabo las conferencias “Dinero endógeno, preferencias de liquidez corporativa y la transformación del sistema financiero estadounidense”, a cargo del doctor Yeo Hyub Yoon, del Departamento de Economía de la Universidad de Denver, en Estados Unidos; y, “Alfabetismo financiero: Un análisis desde la desigualdad”, impartida por el doctor Javier Martínez Morales, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

En su ponencia, Martínez Morales, académico de la Facultad de Economía Internacional, de la UACH, comentó que la alfabetización financiera implica la capacidad para procesar datos e información, con el fin de tomar decisiones acertadas para una buena planificación financiera y acumulación de riqueza.

Sin embargo, en este objetivo se presentan problemas de acceso al conocimiento financiero por inconvenientes estructurales propios de la desigualdad: baja escolaridad y bajos ingresos. Además, la gente en las ciudades tiene más conocimiento sobre el tema, que los habitantes de comunidades rurales, y los hombres superan a las mujeres en diferentes indicadores sobre el tema. Lo anterior “provoca que cierto grupo poblacional se quede atrás en cuanto a conocimiento financiero”, comentó.

Asimismo, señaló que las políticas públicas buscan alternativas para las personas más vulnerables para incrementar el conocimiento, comportamiento y actitudes financieras; sin embargo, estas deben ser acompañadas con políticas estructurales.

Martínez Morales, ganador de la beca Training of Trainers por el Council for Economic Education, de los Estados Unidos, y el Premio Medalla al Mérito Educativo por el Congreso del Estado de Chihuahua, dio a conocer los detalles de este protocolo de investigación sobre la descomposición del sector financiero. Para el análisis de la información se consideró la base de microdatos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 y para el cálculo del índice de alfabetismo financiero se utilizó la metodología propuesta por la OECD International Network of Financial Education.

Antes, en este ciclo de conferencias, el doctor Yeo Hyub Yoon explicó a los estudiantes que los activos finales líquidos son en su mayoría pasivos creados por instituciones financieras (bancos e instituciones financieras no bancarias); por ejemplo, depósitos a la vista y a plazos, así como acciones de fondo mutuos.

De igual manera, abundó acerca de las tenencias en efectivo corporativo, financiarización corporativa y teoría de la preferencia por la liquidez, además de presentar una nueva perspectiva de la naturaleza endógena de la creación de activos líquidos, a través de dos canales principales: anticipo bancario y preferencia de liquidez.

También el miembro de la Unión de Economía Política Radical expuso que el dinero disponible y las tasas de interés están determinados por el programa de preferencia de liquidez de las instituciones financieras privadas, el programa de preferencia de liquidez de las empresas no financieras y la capacidad de innovación de las instituciones financieras y su impacto en los mercados financieros.