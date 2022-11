Mónica Sánchez Navarro platica de su personaje Blanca en “La fortuna a los audaces ayuda”

Es el título del capítulo unitario de “Como dice el dicho” que se transmite este miércoles 9 de noviembre por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc.

“La fortuna a los audaces ayuda” es el título del capítulo unitario de “Como dice el dicho” que se transmitirá este miércoles 9 de noviembre por “las estrellas”.

En él, la reconocida actriz Mónica Sánchez Navarro da vida a Blanca. Además también participan Ana Lorena Elorduy como Lety, Fernando Carlon es José Luis, Adrián Ghar da vida a Raúl, Joss Waleska a Vero, Angelique Montalvo a Delia, Maik Alexandre a Rafael y Martín Muñoz al doctor.

Platicamos con Mónica Sánchez Navarro, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: Mañana miércoles sales actuando en un capítulo de “Como dice el dicho” que es bastante real y muy ad hoc con lo que ha pasado el mundo en los últimos tiempos.

MSN: Es esa conexión tan especial entre una madre y una hija y eso permite que uno esté tan abierto a las necesidades de cada uno, porque en el momento en que un hijo tiene que echarte la mano sale la casta. Entonces es un capítulo muy bonito, muy bien escrito, magníficos actores; el director Carlos Guerrero, imagínate, me dirigió desde mis primeras telenovelas, entonces ahí hay un cariño también que eso te permite comunicarte más bonito con un director y es una bendición. Se graba en lugares lindos, todo el equipo es alegre, es una gran familia de verdad.

MD’B: ¿Qué le aprendes al personaje de Blanca, al que tú le das vida en este capítulo?

MSN: Pues yo creo que eso ya lo aprendí (ríe). La prudencia de ser una buena acompañante en la vida de tus hijos; eso ya lo aprendí y lo aprendí porque cometes muchos errores, todos vamos aprendiendo, los hijos, los padres, nadie nos escapamos. Eso es lo bonito, el ir creciendo juntos, sanos, fortaleciendo ese compromiso de traer un hijo al mundo que es el compromiso de fortalecer a los tuyos en todas las direcciones y con el apoyo requerido. Entonces también es una mega oportunidad porque poder acompañar a tus hijos en vida en momentos muy difíciles no es cosa fácil. Les va a encantar el capítulo.

MD’B: Esto de los duelos y las cosas difíciles se ve reflejado en Lety en este capítulo, pero siempre hay personas que son una luz en el camino, como es el caso de su mamá y del terapeuta.

MSN: La vida misma y entre menos te rajes a vivirla, mejor te va. Es la única manera es como dice el título de este unitario “la fortuna a los audaces ayuda”. Y los audaces cuál han visto que es su fuerza, que se avienten los escalones que les faltan y les dan flojera, pero hay que llegar, y si igual no les llega, tienen que echarle mucho más. Siempre con una comunicación presente es mucho mejor por las buenas que por las malas. Este personaje es lindo porque la mamá que es alegre como tiene que ser, es solidaria y muy conscientuda como tiene que ser, es una abuela adorable. La niña con la que trabajé también es divina; le ponía los brazos y me los daba; le decía “diles bye, bye, a tus amiguitos” y les mandaba besitos. Fue una delicia al final del día trabajar con el equipo.

MD’B: ¿En qué te pareces y en qué no te pareces a Blanca, tu personaje?

MSN: Yo creo que me parezco en todo menos en cómo se viste (ríe). Se viste muy ad hoc al personaje, pero de todo lo demás soy muy yo, soy muy yo y uno aporta, sobretodo si se es mamá. Todavía no soy abuela, pero soy mamá y ya tengo tres chamacotes de 36, 34 y 32 años, entonces hay muchas cosas que te las sabes, hay otras que aprendes porque son libretos que están escritos tan bien que dices “me está partiendo el día, pero está muy bonita; me abrió un camino, me abrió una claridad, me hizo entender mejor, estaba yo a la mitad del entendimiento y ahora sí ya di el paso”. Está muy bien escrito y yo creo que por ahí deberíamos empezar a aplaudir, al escritor de la historia.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver este capítulo de “Como dice el dicho”?

MSN: Por lo que te digo, que está muy bien escrito, porque cuenta con un elenco de extraordinarios actores y porque es un reflejo de la vida misma, del amor tan fuerte que es y debe ser la familia y que teniéndolo, se pueden superar todas las dificultades por grandes que sean.