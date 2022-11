Maestros, en pie de guerra

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El pasado martes 25 de octubre, en Baja California Sur, avalada por el SNTE, cerca de 4 mil trabajadores de la educación realizaron una marcha para exigir plazas HOMOLOGACIÓN SALARIAL, pago de quinquenios y mejorar el servicio del Issste: Soluciones, exigen trabajadores de la educación

En Michoacán, el miércoles 26 de octubre, se informe que una organización llamada Poder de Base tendrá este 14 de noviembre un encuentro con el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López, para exigirle salarios homologados no transferidos por 360 millones de pesos: Gobierno federal intercede en pagos para docentes de educación media superior

El 4 de octubre, miembros del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (Simve) tomaron las instalaciones de la SEP, para protestar contra algunos funcionarios y demandar recategorizaciones y pago a los maestros estatales, luego de que los federales ya habían cobrado un aumento: SEV sin pagar los aumentos salariales: SIMVE

El 10 de octubre, en Morelos, se manifestó personal de apoyo y asistencia a la educación de nivel medio superior federalizado, para exigir basificación, apertura de plazas y quejarse de la falta de promoción laboral horizontal por incentivos, que representa el 27% de su salario: Sigue la inconformidad de los docentes de bachillerato

PELIGROSO, QUE AMLO Y EL GOBIERNO FEDERAL INTENTEN MANIPULAR ELECTORALMENTE A LOS MAESTROS

Así que el mes pasado fue de intensa movilización de maestros, con o sin el SNTE, que, como todo el sindicalismo en el país, lleva mucho tiempo rebasado, aunque, incluso el secretario general de dicha organización, Alfonso Cepeda Salas, anduvo bastante movido en la grilla con las demandas del personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN): Pide el SNTE no mezclar política partidista con educación

Y, aunque podría pensarse que las protestas de los profesores se centraron en los gobiernos estatales por el tema de la homologación salarial entre académicos federales y los de las entidades, lo cierto es que al propio presidente de la República también le alcanzaron las exigencias y protestas de dicho sector de la sociedad: Rodean a AMLO maestros de la CNTE

Se calcula que el SNTE cuenta con cerca de un millón 300 mil miembros en todo el país. Es, con mucho, la institución gremial más numerosa de México y tiene características especiales que lo vuelven apetecible, pero peligroso desde el punto de vista socio-electoral, debido a que lo conforman –en algunos casos- personas con algo de preparación, politizadas y acostumbradas a movilizarse tanto por cuestiones laborales como partidistas.

Además, las dos últimas titulares de la SEP federal, Delfina Gómez y Leticia Ramírez Amaya se caracterizan por su pleno desconocimiento tanto del sector educativo como del gremio magisterial, como lo demuestra el hecho de que su actual titular no ha atendido temas prioritarios como la deserción escolar o la recuperación del aprendizaje perdido durante la pandemia: La SEP sigue sin estrategia contra el rezago a un mes de tener nueva secretaria

MIGUEL BARBOSA DESACTIVA LA BOMBA MAGISTERIAL

El contexto nacional hacía obligatorio que el gobierno estatal desactivara la bomba magisterial azuzada por Rodrigo Abdala, Darío Carmona y, quizás, hasta el ex titular de la SEP, Melitón Lozano, que de manera irresponsable alentaron las protestas de maestros, pese a que el propio Miguel Barbosa ya había confirmado que sí habría homologación salarial para los profesores estatales: Melitón Lozano, en capilla; Darío Carmona y Rodrigo Abdala, exhibidos

Aunque en un principio el mandatario aclaró que no se debía a los profesores y que lo que exigían los estatales no les correspondía al tratarse de un sobresueldo federal que el mismo AMLO decidió –de manera unilateral y fuera de presupuesto- otorgar apenas en junio pasado, pocos días después Miguel Barbosa aclaró que su gestión haría un esfuerzo adicional y sí homologaría dicha compensación: El gobierno de Puebla juntará 200 mdp para cubrir compensaciones a maestros estatales, adelantó Miguel Barbosa

Desde el 20 de octubre el titular del Ejecutivo refrendó que sí se daría la homologación salarial a los maestros y que se estaba juntando. Era de esperarse que, desde la SEP, Melitón Lozano e reuniera con los dirigentes del SNTE y desactivara las protestas al informarles que sí recibirán el sobresueldo.

Pero no lo hizo y, pese a que ya no había motivos reales, continuaron las manifestaciones de dicho sector pequeño del magisterio, hasta que quedó exhibido el trasfondo político y de cara a la sucesión del 2024 que hubo –siempre –detrás de dicho movimiento. Por lo mismo, urgía desactivarla y demostrar que la presunta inconformidad carecía de razón de ser y que su único objetiva real era atacar al gobierno estatal y, también, a la propia entidad, con fines electoreros.

TETELES, OTRO TEMA CONFLICTIVO DEL SECTOR MAGISTERIAL AZUZADO DESDE LA SEP FEDERAL

Así se hizo no solamente con la confirmación de la secretaría estatal de Finanzas, María Teresa Castro Corro, de que ya comenzaría a pagarse a los maestros, sino –principalmente –con la salida del exfuncionario estatal que no supo o no quiso sacar a Puebla del mapa nacional de movilización magisterial: Video desde Puebla: Gobernador Barbosa reveló que espera la renuncia de Melitón Lozano a la SEP

Y al desactivar la bomba magisterial que, quizás, pretendía prender la entidad, Miguel Barbosa sumó el segundo tema político –electoral conflictivo que soluciona en un lapso temporal breve, debido a que –como él mismo lo ha hecho – la sobreexposición mediática y política de las normalistas de Teteles se debe al carácter golpista y excesivamente politizado de sus representantes y, también, a que desde la SEP federal se azuzan sus excesos:Funcionarios de la SEP federal azuzan a normalistas de Teteles, reiteró Miguel Barbosa

Si bien en este momento lucen desactivados tanto el pequeño grupo de profesores estatales que se manifestó en Huehuetlán durante la visita presidencial, como las normalistas de Teteles, lo cierto es que es que la SEP y Gobernación estatales deberán atender muy de cerca al sector educativo, porque –conforme se aproximen los tiempos electorales del 2024- es de esperarse que algunos actores políticos traten de utilizarlo para sus fines personales: Casi 48 mdp, lo que se ha invertido en la norma de Teteles de 2019 a la fecha: Gobierno de Puebla